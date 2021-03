Cum va fi vremea in primele doua saptamani din aprilie. Precipitatii si maxime de pana la 22 de grade

Banat

Crisana

Transilvania

Maramures

Moldova

Dobrogea

Muntenia

Oltenia

La munte

In prima parte a intervalului, vremea va fi in incalzire treptata, astfel ca temperaturaaerului va creste de la valori sub normele perioadei la inceput (maxime de 12...14 grade siminime de 3...5 grade) la o medie a celor diurne de 18...20 de grade si nocturne de 6...8 grade, peste cele climatologic specifice.Din 3 aprilie pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza sunt estimate oscilatii termice destul de importante, astfel ca zilele calde (cu maxime in medie de 18...22 de grade) vor alterna cu perioade caracterizate de o vreme mai rece (valori la amiaza de 12...15 grade). In tot acest interval, mediat regional, minimele termice vor fi de 3...8 grade.Pana in data de 1 aprilie regimul pluviometric va fi deficitar, ploi slabe fiind posibile doar pe spatii mici. In data de 2 aprilie vor fi local manifestari de instabilitate atomsferica (averse, descarcari electrice), ulterior, pana la sfarsitul intervalului de referinta, probabilitatea pentru ploi temporare va fi relativ ridicata si vor fi posibile perioade cu excedent pluviometric.Valorile termice vor fi in crestere treptata intre 30 martie si 2 aprilie, de la valori maiscazute decat cele obisnuite ale perioadei la inceput (maxime de 10...13 grade si minime de2...5 grade) la o medie a celor diurne de 17...19 grade si nocturne de 5...8 grade, peste cele climatologic specifice. Din 3 aprilie pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza sunt estimate oscilatii termice destul de importante, astfel ca zilele calde (cu maxime in medie de 18...22 de grade) vor alterna cu perioade de vreme mai rece (valori la amiaza de 12...15 grade). In tot acest interval, mediat regional, minimele termice vor fi de 2...7 grade.Pana in data de 1 aprilie ploi slabe vor fi doar pe spatii restranse, iar in data 2 aprilie vor fi local manifestari de instabilitate atomsferica (averse, descarcari electrice). Ulterior, pana la sfarsitul intervalului de referinta, probabilitatea pentru ploi temporare va fi relativ ridicata si vor fi posibile perioade in care se vor acumula cantitati de apa mai insemnate.Vremea va fi mai rece decat normal la debutul intervalului, atat ziua cand vor fi in medie10...13 grade, dar in special noaptea, cu minime negative in mare parte a regiunii; apoitemperaturile vor fi in crestere, ajungand in data de 2 aprilie la valori peste cele obisnuite perioadei din an, cu maxime de 15...19 grade si minime de 2...6 grade.Apoi, estimarile prognostice indica o alternanta a zilelor cu vreme calda (valori la amiaza de 15...20 de grade) cu perioade caracterizate de valori mai mici decat cele specifice in prima decada a lunii aprilie (11...14 grade). Si regimul termic nocturn va avea oscilatii, iar mediat regional va fi de 0...5 grade.Pana in data de 2 aprilie regimul pluviometric va fi in general deficitar, doar pe spatiirestranse urmand a ploua in general slab. Ulterior, probabilitatea pentru ploi temporare va fi mai ridicata si vor fi perioade in care se pot acumula local cantitati de apa moderate sauinsemnate.In prima parte a intervalului, temperatura aerului va creste treptat de la valori ce vorcaracteriza o vreme rece (ziua 9...11 grade si noaptea 0...3 grade) la un regim in jurul celui specific perioadei din an, astfel ca in 2 aprilie se vor inregistra maxime de 14...16 grade si minime de 2...6 grade.Apoi, pana la finalul celor doua saptamani, vor alterna zilele calde -cu valori la amiaza de 17...20 de grade cu perioade mai reci, cu temperaturi de 11...14 grade, mediat regional. Minimele termice vor fi in general de 3...6 grade, dar pot fi si dimineti cu temperaturi in jurul a 0 grade.In perioada 29 martie-1 aprilie pe alocuri vor fi ploi slabe, cu caracter trecator, astfel caregimul pluviometric va fi unul deficitar, iar in 2 aprilie vor fi local manifestari de instabilitate atmosferica (averse cu descarcari electrice). Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, vor fi perioade cu ploi mai frecvente si posibil moderate sau insemnate cantitativ.Pana in data de 2 aprilie, vremea va fi in incalzire semnificativa, astfel ca de la valori usor sub cele medii multianuale la inceput (maxime de 10...14 grade si minime de 0...4 grade)temperaturile vor ajunge mai ridicate decat norma primei decade de aprilie, respectiv 17...20 de grade la amiaza si 4...7 grade noaptea.Pentru urmatoarea perioada, 3-11 aprilie, esteestimata o alternanta a zilelor cu vreme calda (in medie cu 17...20 de grade in orele amiezii) cu perioade mai reci cand pot fi valori de 11...14 grade. Minimele nocturne vor fi in general de 4...7 grade, dar pot fi si dimineti cu temperaturi local in jurul a 0 grade.Regimul pluviometric va fi deficitar pana in data de 2 aprilie (cand local vor fi manifestaride instabilitate atmosferica -averse si descarcari electrice). Ulterior, vor fi si perioade cu probabilitate de ploaie mai ridicata.Intervalul va debuta cu o vreme mai rece decat normal (cu maxime de 9...12 grade siminime de 2...5 grade), dar se va incalzi semnificativ in 2 aprilie cand se vor inregistra laamiaza 15...18 grade, in medie. Apoi, pana la finalul celor doua saptamani, vor alterna zilele calde- cu valori la amiaza de 16...21 de grade cu perioade mai reci, cu temperaturi de 12...15 grade, mediat regional. Minimele termice vor fi in general de 4...8 grade.Va ploua local si temporar la inceputul intervalului si din nou, dupa data de 3 aprilie, vor fi perioade cu probabilitate mai ridicata de ploaie, astfel ca este posibil un regim pluviometric apropiat de cel normal.Valorile termice vor fi in crestere treptata intre 30 martie si 2 aprilie, de la valori maiscazute decat cele obisnuite ale perioadei la inceput (maxime de 11...14 grade si minime de0...4 grade) la o medie a celor diurne de 18...20 de grade si a celor nocturne de 3...5 grade, peste cele climatologic specifice.Din 3 aprilie pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza sunt estimate oscilatii termice destul de importante, astfel ca zilele calde (cu maxime in medie de 18...21 de grade) vor alterna cu perioade de vreme mai rece (valori la amiaza de 12...15 grade). In tot acest interval, mediat regional, minimele termice vor fi de 2...7 grade.Pana in data de 3 aprilie va ploua slab si trecator pe spatii restranse, apoi vor fi perioadecu probabilitate mai ridicata pentru ploi ce pot fi in general moderate cantitativ.La inceputul intervalului, valorile termice vor fi in general apropiate de normalul perioadei(ziua 14...16 grade, noaptea 3...5 grade), iar in data de 2 aprilie vor caracteriza o vreme calda, cu 19...21 de grade la amiaza.Din 3 aprilie pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza sunt estimate oscilatii termice destul de importante, astfel ca zilele calde (cu maxime in medie de 18...20 de grade) vor alterna cu perioade de vreme mai rece (valori la amiaza de 13...15 grade). In tot acest interval, mediat regional, minimele termice vor fi de 2...7 grade.Pana in data de 2 aprilie, pe spatii mici va ploua slab si trecator. Ulterior, vor fi perioade cu probabilitate mai ridicata pentru ploi ce pot fi local moderate cantitativ.Pana in data de 2 aprilie, vremea se va incalzi treptat, astfel ca de la valori in general sub cele specifice perioadei la inceput (ziua -1...4 grade si noaptea -8...-3 grade) la temperaturi peste cele normale, maxime in medie de 4...10 grade si minime de -4...2 grade.Ulerior, pana la finalul intervalului de referinta, vor alterna zilele calde, cu temperaturi peste mediile multianuale cu zile mult mai reci.La inceputul intervalului, pe spatii mici si trecator vor fi precipitatii mixte. Dupa data de 2 aprilie, vor fi perioade cu probabilitate mai ridicata pentru precipitatii, local moderate sau insemnate cantitativ.