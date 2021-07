Ploi si vijelii in mare parte din tara. Canicula si disconfort termic in rest

Vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice si pe alocuri caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa pot depasi 25-40 de litri pe metrul patrat.Zonele vizate de atentionare sunt Carpatii Orientali si Muntii Apuseni, dar si local Moldova, Dobrogea, Muntenia, Crisana, Maramures si nord-vestul Transilvaniei.Astfel de fenomene se vor semnala si in restul Moldovei si Munteniei, dar pe arii mai restranse.Disconfortul termic se va mentine ridicat, duminica, pe alocuri in zonele de campie, mai ales in partea de sud-vest a tarii. Se va inregistra un disconfort termic ridicat in Banat si Oltenia unde sunt prognozate temperaturi maxime in jurul a 34-35 de grade Celsius.