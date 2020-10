Prognoza meteo pentru duminica: Temperatura maxima va ajunge la 25 de grade Celsius

Duminica, 11 octombrie 2020, cerul va fi variabil, cu innorari temporare la munte si in regiunile nord-estice, iar spre sfarsitul intervalului si in cele vestice, unde pe arii restranse, trecator, va ploua slab.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari, noaptea, la munte si in sud-vestul extrem al tarii.Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 grade Celsius in Maramures si estul Transilvaniei si 25 de grade Celsius in sud-est, iar cele minime vor fi cuprinse intre 3 grade Celsius in depresiunile intramontane si 16 - 17 grade Celsius pe litoral.In aceasta saptamana, temperatura medie a aerului va avea valori usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in toate regiunile. Regimul pluviometric va fi in general apropiat de cele normal pentru acest interval, la nivelul intregii tari.Duminica temperaturile maxime vor fi in jur de 23 - 24 de grade Celsius, iar cele minime se vor incadra intre 10 - 12 grade Celsius. Cerul va fi variabil in cea mai mare parte e a zilei iar vantul va sufla slab pana la moderat.