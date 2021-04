Ce temperaturi vom avea de Florii. Vreme capricioasa in weekend

Prognoza meteo vineri - 23 aprilie

In weekend o sa fie frig in jumatatea nordica a tarii, pe cand in partea de sud temperaturile o sa ajunga pana la 20 de grade Celsius.Sambata exista sanse de precipitatii slabe si mixte, iar duminica si luni va ploua in toata jumatatea nordica. In plus, in zonele montane inalte se asteapta ninsori si lapovita.Vremea se va raci vineri, 23 aprilie, in mare parte din tara, dar in Lunca Dunarii vor fi maxime de pana la 21 de grade. Vor fi averse si fenomene electrice in jumatatea de est a teritoriului si izolat in rest, iar in zonele montane inalte vor fi precipitatii mixte. Vantul va avea intensificari in mare parte din tara.