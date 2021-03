Prognoza meteo. Cum va fi vremea in luna aprilie: soare mult si ploi putine

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in saptamana 29 martie-5 aprilie, valorile termice vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele montane din vestul si sud-vestul teritoriului.In saptamana 05-12 aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in toate regiunile.Cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare, in cea mai mare parte a tarii. Exceptie vor face regiunile nord-vestice, unde aceastea vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.In perioada 12-19 aprilie temperatura medie a aerului va avea valori in general apropiate decele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari.Regimul pluviometric va fi usor deficitar, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele montane.In saptamana 19-26 aprilie, valorile termice vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, in toate regiunile.Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta saptamana se vor situa in jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari.