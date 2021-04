Cum o sa fie vremea pana la sfarsitul lunii aprilie. Iarna pleaca, dar nu de tot

De asemenea, temperatura medie multianuala a lunii aprilie are valori pozitive in cea mai mare parte a tarii. "Luna aprilie este o luna reprezentativa de primavara , mai stabila decat luna precedenta, martie. Fenomenele specifice iernii sunt rar resimtite, iar fenomenele extreme de vara au o frecventa foarte redusa. Sub influenta dominanta a circulatiei aerului dinspre vest si sud-vest si ca o consecinta a schimbarilor in distributia centrilor barici de pe continentul european, temperatura medie lunara a aerului inregistreaza un salt evident fata de lunile anterioare", sustin meteorologii.Astfel, din datele inregistrate in perioada 1961-2020, la statiile meteorologice din reteaua ANM, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii aprilie are valori pozitive pe cea mai mare parte din suprafata tarii. Cele mai ridicate valori mediide temperatura, peste 12 grade Celsius, se inregistreaza in sudul si sud-vestul tarii.In Campia Romana, Campia de Vest, in zonele joase de lunca din Transilvania (Culoarul Muresului) si din Moldova, dar si in mare parte din Dobrogea, temperatura medie este cuprinsa intre 10 si 12 grade Celsius.In zonele de podis din Moldova si Transilvania, precum si in dealurile subcarpatice, valorile medii de temperatura se incadreaza intre 8 si 10 grade. De la poalele muntilor si pana la altitudini de 1000 de metri, temperatura medie este cuprinsa intre 2 si 6 grade Celsius.La altitudini mai mari de 1.000 de metri, valorile medii de temperatura scad constant, dar mentinandu-se pozitive pana la aproximativ 1.500 de metri. In masivele inalte din Carpatii Meridionali si Carpatii Orientali acestea scad sub zero grade, ajungand la -2 grade Celsius pe piscurile cele mai inalte.Potrivit analizei ANM, temperatura maxima absoluta a lunii aprilie in Romania este 35,5 grade Celsius, inregistrata la Bechet, in 10 aprilie 1985. In aceeasi zi, maxima la Bucuresti a fost de 31,6 grade, inregistrata la Bucuresti Filaret. In luna aprilie 1985, mai ales in jumatatea de sud a Romaniei, temperaturile maxime absolute au depasit 30 grade Celsius la peste 20 de statii meteorologice.Temperatura maxima absoluta a lunii aprilie, la Bucuresti, este de 34,4 grade Celsius, inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Filaret, in 26 aprilie 1934. La statia meteorologica Bucuresti-Baneasa, maxima absoluta a fost inregistrata in 6 aprilie 1998 si are valoarea de 32,2 grade, iar la Bucuresti Afumati, aceasta s-a inregistrat in 17 aprilie 1956 si este 31,6 grade Celsius.Ani in care s-au inregistrat temperaturi maxime absolute mari in luna aprilie, peste 25 de grade Celsius, au fost: 2013, 2012, 2007, 1998, 1989, 1985, 1950, 1934, etc.Pe de alta parte, temperatura minima absoluta a lunii aprilie in Romania este -26 grade Celsius si a fost inregistrata in zilele de 1, 3, 4, 8 si 15 aprilie 1940, la statia meteorologica Vf. Omu.Temperaturi minime foarte scazute, in luna aprilie, s-au mai inregistrat in anii: 2003, 1997, 1963, 1957,1954, 1940, 1929. Anul 2003 s-a remarcat prin numarul mare de statii meteorologice, 52, la care au fost inregistrate temperaturi minime absolute ale respectivelor statii, cu precadere in perioada 7 - 9 aprilie, valorile fiind sub -18 grade Celsius in zona montana (-18,4 grade la Vf. Ţarcu, -16,4 grade la Balea-Lac, -16,2 grade la Vladeasa 1800) si sub -12 grade Celsius in zonele mai joase (-11,1 grade la Sibiu, -11 grade la Rosia Montana , -9,6 grade la Sannicolau Mare).In ceea ce priveste Capitala, minima absoluta a lunii aprilie este -9,5 grade Celsius, inregistrata in data de 6 aprilie 1929, la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa. La statia meteorologica Bucuresti-Filaret, minima absoluta a fost inregistrata in 2 aprilie 1923 si are valoarea de -5,5 grade, iar la Bucuresti-Afumati, aceasta s-a inregistrat in 4 aprilie 2004 si este -3,8 grade Celsius.Din punct de vedere al precipitatiilor, luna aprilie se remarca prin cresterea intensitatii acestora, ca urmare a aparitiei averselor de ploaie, insotite uneori si de descarcari electrice.Din datele inregistrate in perioada 1961-2020 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca precipitatiile medii multianuale din aprilie au valori sub 40 mm in Baragan si Dobrogea, acestea coborand sub 30 mm in Delta Dunarii.Precipitatiile cresc semnificativ, din sud-estul tarii catre nord-vestul acesteia, dar si odata cu cresterea altitudinii. Astfel, in cea mai mare parte a Campiei Romane, Campiei de Vest, Podisului Moldovei si cel al Transilvaniei, valorile medii multianuale ale cantitatii de precipitatii ajung la 50 mm. Arealul muntilor si cel subcarpatic este caracterizat de valori ce pot ajunge la 75 mm. In masivele muntoase inalte, mediile lunare multianuale depasesc 75 mm.Potrivit ANM, cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii din aprilie, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este de 280 mm, la Vf. Omu, in anul 1932.La Bucuresti, cantitatea lunara maxima absoluta de precipitatii din aprilie este de 160,4 mm, inregistrata la Bucuresti-Baneasa, in anul 1997. In acelasi an a fost inregistrata si maxima absoluta la statiile meteorologice Bucuresti-Afumati si Bucuresti-Filaret, aceasta fiind 159,7 mm, respectiv 159,2 mm.De asemenea, au mai fost cativa ani in care s-au inregistrat precipitatii abundente in luna aprilie, multe dintre valori fiind maxime absolute ale statiilor: 2014, 2005, 1997, 1984, 1977.Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, la statiile meteorologice din Romania, este 110,4 mm, inregistrata la Paltinis, in 24 aprilie 1933. La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore este de60 mm, inregistrata in 18 aprilie 1988, la Bucuresti-Afumati.