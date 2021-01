Vant in rafale si precipitatii mixte. Avertizarea este valabila pana sambata dimineata

In intervalul mentionat, vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie si lapovita si local se va depune polei, indeosebi in centrul, sudul si estul tarii, precum si la munte, la altitudini mai mici de 1.400 de metri, determinand, partial, topirea stratului de zapada existent.Cantitatile de apa vor depasi, local, 15 - 20 de litri/mp, cu precadere in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali. In zona montana inalta, mai ales la peste 1.700 metri, va ninge, iar vantul va avea intensificari, cu rafale, in general, de 60 - 70 km/h, spulberand zapada.Meteorologii noteaza ca astfel de fenomene se vor semnala si in seara zilei de duminica (31 ianuarie), precum si in noaptea de duminica spre luni (31 ianuarie/1 februarie) in regiunile estice, sud-estice si centrale, precum si la munte, iar in prima parte a zilei de luni (1 februarie), mai ales in nord-estul teritoriului.La Bucuresti , cerul va avea innorari, iar spre sfarsitul noptii vor fi precipitatii slabe sub forma de ploaie sau lapovita, ce vor favoriza depunerea de polei. Vantul va sufla in general slab. Temperatura minima va fi de -2 - 0 grade Celsius.