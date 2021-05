Prognoza meteo. Zonele in care vremea se raceste. Temperaturile asteptate in Bucuresti

Vor fi innorari si ploi, ziua local in estul, sud-vestul si sudul tarii si izolat in rest, iar noaptea in cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi mai ales averse, insotite izolat de descarcari electrice, iar pe alocuri cantitatile de apa vor fi mai insemnate, in special in regiunile sud-vestice. Vor fi conditii de grindina.La munte, la altitudini de peste 2000 m, noaptea pot fi precipitatii mixte. Vantul va sufla moderat, cu intensificari, local si temporar, in cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 15 si 25 de grade, cu cele mai ridicate valori in nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse intre 6 si 13 grade.In Bucuresti , vremea va fi apropiata de normal sub aspect termic. Cerul va fi variabil, cu innorari accentuate spre seara si noaptea, cand vor fi averse si, posibil, descarcari electrice. Vantul va sufla moderat, temporar cu usoare intensificari. Temperatura maxima va fi de 22...23 de grade, iar cea minima de 9...10 grade.Pentru joi, meteorologii anunta vreme rece pentru aceasta data in estul tarii. Temporar, cerul va avea innorari accentuate si va ploua in toate regiunile, iar pe arii restranse cantitatile de apa pot fi mai insemnate. Vantul va sufla in general moderat, local si temporar cu unele intensificari, mai ales in vestul si estul teritoriului, precum si la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 14 grade in Moldova si 24 de grade in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 12 grade.Si in Bucuresti, vremea va deveni racoroasa. Cerul va avea innorari temporar accentuate si, mai ales dupa-amiaza si noaptea, vor fi ploi de scurta durata si, posibil, descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima, in scadere fata de ziua precedenta, va fi de 19...20 de grade, iar cea minima de 9...11 grade,a anuntat ANM.