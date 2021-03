Prognoza meteo pentru 13 martie. Unde vor mai cadea precipitatii

Prognoza meteo pentru Bucuresti

Prognoza meteo la munte

Prognoza meteo pe litoral

Spre deosebire de ziua vineri, pe parcursul zilei de sambata, cerul va fi mai mult noros si temporar se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi sub forma de ploaie, exceptand estul Transilvaniei si Moldova, unde vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in masivele sudice, in special in zona inalta, si pe arii restranse ziua in sud si sud-est, iar noaptea in nord-vest.Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -6 si 4 grade.In Capitala, cerul va fi noros indeosebi in prima parte a zilei, cand trecator va ploua slab si vor fi conditii de polei, cu precadere in orele diminetii, apoi se va degaja treptat. Vantul va sufla slab si moderat.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8 grade, iar cea minima va fi de -4...-3 grade.La munte, cerul va avea innorari pe parcursul zilei cand local se vor semnala precipitatii, cu precadere sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in masivele sudice, in special in zona inalta, unde trecator va spulbera zapada. Valorile termice nu vor avea variatii semnificative.La malul Marii Negre, astazi, cerul va fi senin in timpul zilei. Temperatura maxima va fi de 11 grade Celsius, iar cea minima de 4 grade Celsius.