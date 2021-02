Prognoza meteo pentru agricultori. Ce conditii sunt in primele zile de primavara pentru muncile campului

Caracteristici meteorologice generale

Caracteristici agrometeorologice

Starea de vegetatie a culturilor agricole

Recomandari

Efectuarea controlului biologic pentru determinarea vigurozitatii plantelor la speciile de toamna (orz, grau si rapita), precum si a evolutiei mugurilor de rod la pomii fructiferi si vita-de-vie;

Administrarea de ingrasaminte minerale pe baza de azot si potasiu la culturile de toamna semanate in epoca optima;

Lucrari de intretinere (taieri, fertilizari cu ingrasaminte organice) in vii si livezi.

De exemplu, nivelul de apa din sol va atinge un nivel aproape optim, pentru cultivarea graului de toamna, iar lucrarile agricole de sezon se vor desfasura in conditii bune.Au fost emise inclusiv o serie de recomandari, printre care si administrarea de ingrasaminte minerale pe baza de azot si potasiu si efectuarea unor lucrari de intretinere in vii si livezi. In acest interval va predomina un regim termic al aerului in general mai ridicat decat in mod obisnuit, in cea mai mare parte a tarii.Temperatura medie diurna a aerului se va incadra intre -1...15 grade C, abaterile termice pozitive fiind de 1...12 grade C, in majoritatea zonelor de cultura.Temperatura maxima a aerului se va situa intre 5...20 grade C, pe intreg teritoriul.Temperatura minima a aerului va fi cuprinsa intre -6...11 grade C in aproape toata tara,determinand producerea inghetului superficial la sol.Sunt posibile precipitatii sub forma de ploaie, dar si mixte (ploaie, lapovita si ninsoare),insotite de intensificari temporare ale vantului. Totodata, cantitatile de apa prognozate pot fi mai insemnate din punct de vedere agricol. In zonele de campie, vor fi conditii de producere a cetii, izolat, asociata cu burnita.Aprovizionarea cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului de toamna, va prezenta valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe intreg teritoriul agricol al tarii.Ca urmare, regimul hidro-termic din aer si sol va fi in general favorabil reluarii treptate aproceselor fiziologice ale speciilor de camp, indeosebi in zonele de campie. De asemenea, lacerealierele de toamna, izolat, datorita alternantei inghet-dezghet la sol se va putea semnala fenomenul de "descaltare" a plantelor.Orzul si graul de toamna semanate in perioada optima vor parcurge fazele de aparitiafrunzei a treia si infratire (10-100%), iar la culturile infiintate dupa 20 octombrie 2020, se vor inregistra rasarirea si formarea frunzei a treia (25-100%), in cea mai mare parte a tarii.Sub aspect fenologic, rapita se va afla la infrunzire, plantele prezentand o uniformitate si vigurozitate buna si medie, respectiv medie si slaba in semanaturile tardive, precum si o densitate redusa.La pomii fructiferi si vita-de-vie se va continua starea de repaus vegetativ, in toate plantatiile.Lucrarile agricole de sezon (araturi, fertilizari, taieri in vii si livezi etc.) se vor desfasura pe ansamblu in bune conditii, acestea fiind sistate temporar doar in zilele cu precipitatii.