Cum va fi vremea in luna iunie. Temperaturi scazute si ploi mai multe decat de obicei

Unde va ploua mai mult decat de obicei

Precipitatii excedentare

Temperaturi scazute

Concret, in multe zone ale tarii va ploua, de asemenea, mai mult decat media multianuala.Pentru saptamana 07-14 iunie, meteorologii estimeaza ca valorile termice se vor situa usor sub cele specifice acestei perioade, in cea mai mare parte a tarii.Va ploua mai mult decat de obicei in regiunile sud-vestice, in zona Carpatilor Meridionali, dar si in zona Dobrogei, dar in vestul, nord-vestul si in centrul teritoriului, regimul pluviometric va fi deficitar. In rest, cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.In saptamana 14-21 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori usor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in regiunile sudice si sud-estice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.Pentru saptamana 21-28 iunie, meteorologii estimeaza ca temperaturile medii ale aerului vor fi usor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric estimat pentru aceasta perioada, va fi local excedentar in jumatatea nordica a tarii, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.In saptamana 28 iunie- 05 iulie, mediile valorilor termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice acestei perioade, in regiunile sud-estice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul intregii tari.