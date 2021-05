Vreme urata in toata tara: ploi torentiale, cu descarcari electrice

Prognoza meteo Bucuresti

La munte

La mare

Vreme instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in jumatatea de vest a tarii, la munte si local in rest. Ploile vor avea si caracter torential si, mai ales in zonele deluroase si montane, cantitatile de apa vor depasi local 15 l/mp si izolat 20...25 l/mp. Vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 grade in Dealurile de Vest si 25 de grade in Moldova.Vreme in general instabila. Cerul va avea innorari si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi de 22...23 de grade.Vremea va fi instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, pe arii extinse ziua, - cand local se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 15 l/mp si izolat 20 l/mp - si pe alocuri, slabe cantitativ, noaptea. Vor fi conditii de grindina. Valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul precedent.La mare, vremea va fi usor instabila. Cerul va fi temporar noros si, trecator, vor fi averse si descarcari electrice, indeosebi spre seara si noaptea. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 20 de grade, iar cele minime vor fi de 13 ... 14 grade. Temperatura apei va avea valori de 15 ... 16 grade.