Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelie si grindina pentru zona Olteniei. Sunt vizate trei judete

Potrivit meteorologilor, pana la ora 20:00, in judetele Gorj (localitatile: Turceni, Plopsoru, Tantareni, Turburea, Aninoasa, Cruset, Vladimir, Stoina, Logresti, Stejari, Danciulesti, Branesti, Capreni, Ionesti si Hurezani), Valcea (in: Zatreni, Tetoiu, Livezi, Ghioroiu si Lacusteni) si Dolj (in: Filiasi, Bradesti, Melinesti, Bralostita, Goiesti, Murgasi, Cotofenii din Dos, Scaesti, Almaj, Bulzesti, Farcas, Cotofenii din Fata si Talpas) se vor semnala averse torentiale ce vor acumula 35 - 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie si grindina de medii dimensiuni.Tot pana la ora 20:00 va fi valabila o avertizare Cod galben de vreme instabila in zona judetului Mehedinti (indeosebi in: Strehaia, Simian, Vanju Mare, Gogosu, Corcova, Jiana, Patulele, Tamna, Devesel, Garla Mare, Gruia, Punghina, Bacles, Prunisor, Brosteni, Hinova, Burila Mare, Cazanesti, Vladaia, Padina, Livezile, Dumbrava, Voloiac, Pristol, Vanjulet, Husnicioara, Breznita-Motru, Poroina Mare, Greci, Stangaceaua, Rogova si Corlatel).Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.