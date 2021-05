Alerta de vreme instabila si racoroasa. In ce zone va ploua in acest weekend HARTA

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ANM ), vineri, vremea va fi instabila si racoroasa. Cerul va avea innorari temporar accentuate si, pe arii extinse, in centrul, estul si sudul tarii, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, insotite de descarcari electrice si, izolat, de grindina.In intervalul mentionat, in judetele Mehedinti, Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamt, Botosani, precum si in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara, Alba si Bacau, vor fi perioade cu ploi abundente si in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 40...50 l/mp si pe arii restranse 60...70 l/mp. La altitudini de peste 2000 m, ploile vor determina topirea si cedarea apei din troienele de 70...90 cm, inca existente pe crestele Carpatilor MeridionaliVineri si sambata, in zona Muntilor Banatului, a Carpatilor Meridionali si Orientali, in Oltenia si local in Muntenia, Transilvania si nordul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea si caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp si pe arii restranse 40 l/mp.In Bucuresti , vineri si sambata vor fi averse si descarcari electrice mai ales in cursul zilei, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 15...25 l/mp.Vremea se va mentine instabila si racoroasa. Cerul va avea innorari si, temporar, vor fi averse si descarcari electrice mai ales in cursul zilei, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 15...25 l/mp.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 19 grade, iar cea minima va fi de 14...15 grade.Duminica, 30 mai, vremea va fi racoroasa si in general instabila.