Prognoza speciala pentru Bucuresti: Vant de 70 km/h si minime de 2 grade

Vremea va fi instabila in Bucuresti, in urmatoarele zile, cu vant puternic si viteze la rafala de pana la 70 km/h, in timp ce temperaturile maxime nu vor depasi 17 de grade Celsius, conform prognozei de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, incepand de marti, 23 octombrie, ora 22:00, pana miercuri, ora 9:00, in Capitala vantul se va intensifica treptat, cu viteze la rafala spre dimineata in jurul a 45 km/h. Cerul va fi temporar noros, iar temperatura minima va fi de 8 - 9 grade Celsius.

De asemenea, incepand de miercuri dimineata, de la ora 9:00, pana joi, la ora 9:00, vremea va fi vantoasa, cu intensificari ale vantului de 50 - 60 km/h si temporar, mai ales dupa-amiaza, 60 - 70 km/h.

In cursul noptii, vantul va slabi in intensitate si va avea viteze in general intre 35 si 45 km/h.

"Cerul va fi mai mult noros si trecator va ploua slab in a doua parte a zilei. Valorile termice vor marca o scadere fata de intervalul anterior, astfel ca temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade, iar cea minima va fi de 2 - 5 grade Celsius", precizeaza ANM.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, 25 octombrie, vantul va mai avea intensificari temporare, cu viteze in general de 40 - 50 km/h, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 13 grade Celsius.

ANM a emis, marti, o avertizare cod portocaliu de vant puternic pentru sase judete din sud-vestul tarii, valabila miercuri, 24 octombrie, intre orele 12:00 si 19:00. Judetele afectate sunt: Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu, unde vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale in general de 80 - 90 km/h.

Totodata, incepand de marti seara de la ora 22:00, pana miercuri, la ora 22:00, va fi in vigoare un cod galben de intensificari ale vantului in zonele joase de relief si de ninsori viscolite la munte.