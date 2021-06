Recomandarile ISU inainte de furtuna. Ce nu avem voie sa facem

𝐌𝐀𝐒𝐔𝐑𝐈 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐙𝐔𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐄𝐑𝐈𝐈 𝐔𝐍𝐄𝐈 𝐅𝐔𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈:

intrerupeti activitatile in aer liber. Intrati in locuinta, intr-o constructie sau intr-un autoturism

inchideti ferestrele si usile

deconectati de la retea aparatele si alte echipamente electrice, de exemplu computerele si aparatele de aer conditionat.

𝐈𝐍 𝐓𝐈𝐌𝐏𝐔𝐋 𝐔𝐍𝐄𝐈 𝐅𝐔𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈:

evitati: obiectele inalte, precum un copac inalt izolat in spatiu deschis, campurile, plajele sau ambarcatiunele pe apa, obiectele metalice (utilaje agricole, stalpi, echipamente de ferma, motociclete, biciclete, etc.)

daca nu ati reusit sa va adapostiti si simtiti ca parul vi s-a electrizat, este un indiciu ca exista pericolul unui trasnet. Asezati-va ghemuit, puneti-va mainile pe urechi si cap, lipiti calcaiele

daca va aflati in padure, cautati adapost intr-o zona in care se afla copaci mai putin inalti. Daca sunteti intr-un spatiu deschis, deplasati-va spre o zona joasa (o vale)

daca sunteti pe un lac, ajungeti la mal de urgenta si adapostiti-va imediat

nu va intindeti pe pamant!

𝐃𝐔𝐏𝐀 𝐅𝐔𝐑𝐓𝐔𝐍𝐀:

aveti grija la firele de curent electric cazute (mai ales in apa), la podurile avariate partial sau total, la arbori sau cladiri afectate de furtuna

daca ati identificat persoane inconstiente, lovite de trasnet, solicitati imediat ajutor medical la numarul de urgenta 112! Persoanele lovite de trasnet pot suferi arsuri, leziuni neurologice sau paralizia muschilor respiratori, fapt ce poate cauza stop cardio-respirator

daca sunteti instruit, aplicati procedurile de resuscitare cardio-respiratorie (compresiuni toracice externe si ventilatia artificiala).

Acestea pot fi defectate din cauza descarcarilor electrice atmosferice, transmit reprezentantii ISU.Pentru informarea si avertizarea populatiei, ISUBIF a remis mesaje prin intermediul panourilor electronice stradale, respectiv prin canalele de comunicare institutionale.Totodata, pentru monitorizarea situatiei, in vederea adoptarii prompte de masuri, la nivelul institutiei a fost activata grupa operativa, pe toata durata codului meteorologic, se mai arata in sursa citata.In intervalul 26.06.2021 Ora 12:00 - 27.06.2021 Ora 21:00 opt judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica, ploi torentiale si vijelii.