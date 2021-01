Risc de avalansa in mai multe zone ale tarii. Turistii, sfatuiti sa evite traseele de la inaltime

In urma ninsorilor abundente din ultimele zile, s-a depus un strat consistent de zapada proaspata care pe alocuri depaseste jumatate de metru, scrie Europa FM.Peste acest strat se va mai depune unul, pentru ca specialistii prognozeaza ninsori in perioada urmatoare."In Masivul Fagaras, riscul de avalansa este de gradul 4 din 5 la peste 1.800 de metri si de gradul 3 sub 1.800 de metri. Serviciul Public Salvamont Sibiu recomanda turistilor sa nu abordeze trasee montane in aceasta perioada. Deasemenea, sfatuim practicantii sporturilor de iarna sa-si ia masuri suplimentare de precautie si sa fie complet echipati pentru schiul off-piste", a transmis Dan Popescu, reprezentantul Salvamont Sibiu.Citeste si: