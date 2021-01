Risc mare de producere a avalanselor. Meteorologii anunta fenomene meteo extreme

"Vremea va intra intr-un proces de racire, mai accentuat in cursul zilei de 25 ianuarie. (...) se vor semnala precipitatii mixte, ninsori in zonele inalte, ce pot depune si polei la altitudini de 1200-1800 m, trecator si la altitudini mai joase in Carpatii Orientali. Pe arii mai extinse, in noaptea de 24/25 ianuarie si in cursul zilei de 25 ianuarie, va ninge viscolit in intreaga arie montana. (...) Temporar se va semnala ceata asociata si cu depuneri de chiciura in zonele inalte. Stratul de zapada va inregistra scaderi usoare in cursul zilei de 24 ianuarie sub 1800 m, urmand sa creasca in cursul zilei de 25 ianuarie in intreaga arie montana", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, pana luni, la ora 20.00, riscul producerii de avalanse in masivele Fagaras, Bucegi, Parang, Sureanu si Tarcu-Godeanu este insemnat, adica gradul 3 din 5 posibile.In Muntii Rodnei, Calimani - Bistritei - Ceahlau si Vadeasa- Muntele Mare riscul producerii de avalanse este moderat.Citeste si: Schior urmarit de un urs pe partie. Jandarmii montani, chemati in repetate randuri sa alunge animalul