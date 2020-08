Studiu. Ingrijirea copiilor in vreme de pandemie, mult mai stresanta pentru mame decat pentru tati

Efectele telemuncii

Telemunca in vremea pandemiei

De asemenea, spre deosebire de tati, mamele sunt mai stresate in legatura cu noile reglementari pentru munca de acasa.Decizia de inchidere a scolilor si gradinitelor ii pune la grea incercare pe parintii care trebuie sa lucreze si sa aiba grija si de copii, conform noului studiu realizat de sociologii de la Universitatea Yale Thomas Lyttelton si Emma Zang si respectiv de Kelly Musick, sefa catedrei de analiza a politicilor publice si administratie de la Universitatea Cornell. Cei trei cercetatori au realizat acest studiu pentru organizatia de cercetare nonprofit Council on Contemporary Families (CCF).In lunile aprilie si mai 2020, 55% dintre parintii americani care au un loc de munca au lucrat de acasa. In aceasta perioada de timp, majoritatea scolilor publice si a gradinitelor din SUA au fost inchise.Lyttelton si Zang au folosit datele statistice din cadrul American Time Use Survey (ATUS), obtinute in perioada 2003 - 2018 pentru a masura modul in care telemunca afecta diviziunea muncii inainte de pandemie. Aceste date statistice au fost obtinute de Biroul american pentru Statistica Muncii (U.S. Bureau of Labor Statistics) si se bazeaza pe intervievarea subiectilor cu privire la modul in care isi impart timpul zilnic intre munca pentru serviciu, munca domestica si timpul alocat copiilor. Din nefericire, noteaza Live Science, in perioada 19 martie - 11 mai a fost inchis chiar si call-center-ul care derula aceste studii sociale pentru ATUS, ceea ce inseamna ca acest studiu nu cuprinde si acele date din plina perioada de izolare Pentru a putea analiza cel putin o parte din schimbarile in viata familiilor aduse de pandemie, cercetatorii au apelat la datele obtinute de COVID Impact Survey, proiect apartinand think-tankului non-profit Data Foundation, care a adunat date din lunile aprilie si mai.Datele dinaintea pandemiei aratau ca un parinte care lucreaza de acasa preia, de obicei, mai multe sarcini domestice in mod concomitent. Tatii, in special, preiau din sarcinile privind ingrijirea copiilor in zilele in care lucreaza de acasa. Conform calculelor, un tata aflat in telemunca petrece in medie cu 67 de minute mai mult impreuna cu copiii decat in zilele in care se duce la serviciu. Aceasta crestere a acoperit diferenta normala de gen privind ingrijirea copiilor - diferenta care arata ca, de obicei, mamele isi petrec mai mult timp cu copiii decat tatii. Atunci cand femeile lucrau de acasa in perioada prepandemie, ele isi petreceau, in medie, 47 de minute mai mult alaturi de copii, prin comparatie cu zilele in care se duceau la serviciu.Insa, de obicei, tatii nu indeplinesc si alte munci domestice atunci cand se afla in telemunca, in timp ce mamele aflate in telemunca presteaza si munci domestice, in medie, timp de 49 de minute. In perioada prepandemica, tatii aflati in telemunca au reusit sa mentina mai bine granita dintre munca si ingrijirea copiilor. Barbatii au raportat ca in medie s-au aflat cu copiii timp de 21 de minute pe zi in timp ce lucrau de acasa, pe cand femeile au raportat ca au fost nevoite sa lucreze in prezenta copiilor, in medie, timp de 54 de minute pe zi.Multe femei simt presiunea de a indeplini sarcini domestice si de a avea grija de copii, ori de cate ori acestia le intrerup din activitatea pentru serviciu, explica sociologul Stephanie Coontz, de la The Evergreen State University din Washington si director de cercetare in cadrul CCF. "Aceasta este o forma de conflict munca-familie pe care oamenii o ignora de obicei atunci cand se refera la avantajele muncii de acasa, iar dupa cum arata acest raport, este o sursa de inegalitate de gen, atat la munca cat si acasa", sustine ea.Pentru ca datele ATUS nu acopera perioada martie - mai 2020, cercetatorii nu au putut compara in mod direct rezultatele situatiei din timpul pandemiei. Insa studiul COVID-19 Impact Survey arata ca, in general, toti parintii care au lucrat de acasa in perioada pandemiei au fost mai deprimati decat cei care au continuat sa se prezinte la locul de munca. Mamele au fost lovite cel mai mult. Mamele aflate in telemunca in timpul pandemiei au raportat niveluri mai mari de anxietate si depresie decat tatii aflati in telemunca. Mamele care si-au continuat activitatea profesionala la locul de munca nu au raportat astfel de cresteri, iar in cazul tatilor situatia este chiar inversa: cei aflati in telemunca au inregistrat niveluri de anxietate mai mici decat cei care au mers in continuare la serviciu.Desigur, studiul a aratat ca in cea mai proasta situatie s-au aflat parintii fara un loc de munca. Parintii fara un loc de munca, indiferent de sex, sunt in mod considerabil mai anxiosi, mai deprimati si lipsiti de speranta decat parintii care au in continuare locuri de munca.In luna mai, un studiu anterior realizat de CCF pe 1.060 de parinti ajungea la concluzia ca ambii parteneri sunt de acord ca barbatii au indeplinit mai multe sarcini domestice in perioada de pandemie prin comparatie cu perioada de dinainte de pandemie. In perioada prepandemica, 26% dintre cupluri raportau ca isi impart sarcinile domestice in mod relativ echitabil, procent ce a crescut pana la 41% in luna aprilie. De asemenea, 41% dintre cupluri au raportat ca isi imparteau timpul alocat copiilor in mod echitabil inainte de pandemie, procent ce a crescut la 52% dupa declansarea pandemiei. Studiul ajunge si la concluzia ca restrictiile de izolare la domiciliu au contribuit la scaderea numarului de sarcini cotidiene legate de copii, care nu mai trebuiau dusi si luati de la scoli si gradinite, activitati extracuriculare sau de la locul de joaca.Raporturile intre parteneri devin insa neclare atunci cand este vorba de copiii de scoala care au trebuit sa invete de acasa. Un studiu din luna aprilie, realizat pentru publicatia The New York Times, indica faptul ca 80% dintre femei sustin ca lor le revine sarcina de a desfasura majoritatea activitatilor scolare alaturi de copii, prin comparatie cu 45% dintre barbati. In mod evident, pentru ca aceste doua procente adunate dau mai mult de 100%, inseamna ca majoritatea partenerilor din cupluri nu sunt de acord cu privire la cine face mai mult pentru educatia copiilor. Doar 3% dintre femei au fost de acord ca partenerii lor se ocupa preponderent de continuarea educatiei scolare a copiilor de acasa.