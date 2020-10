Temperaturi de inceput de vara, odata cu trecerea la ora de iarna. Vor fi pana la 25 de grade Celsius

Mijlocul saptamanii aduce vreme mai calda decat ar fi normal cu maxime de pana la 25 de grade in regiunile sudice.Ploile vor lipsi si doar izolat vor fi conditii de ceata in zonele joase, pe vai si in depresiuni. Vantul va sufla in general slab cu intensificari la munte.Vremea se va mentine calda si in zilele urmatoare, insa de vineri un nou val de precipitatii va intra in tara noastra dinspre regiunile vestice.Sambata, ploile se vor extinde treptat in toata jumatatea de nord-vest a tarii, iar duminica, ploi locale vor fi si in celelalte zone, astfel ca temperaturile vor pierde cateva grade.In Capitala, atmosfera va fi frumoasa si calda pentru aceasta data: maxima va urca pana la 21 de grade, iar vantul va sufla slab.Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea in care, se spune, "dormim mai mult", ziua de 25 octombrie fiind cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore.