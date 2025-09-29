Trei universitati isi suspdenda cursurile luni, iar studentii care nu ajung la examen pot veni alta data (Video)

Ministrul delegat pentru Invatamant Superior, Mihnea Costoiu, a declarat ca a vorbit cu toti rectorii de universitati pentru a da posibilitatea studentilor din zonele afectate de vremea nefavorabila, care nu pot ajunge la examene, sa le sustina la o alta data.

Potrivit lui Mihnea Costoiu, Universitatile din Bucuresti, Targoviste si Pitesti isi vor suspenda cursurile.

"Am vorbit cu toti rectorii astfel incat sa dam posibilitatea studentilor care nu pot sa se prezinte la examene sa le sustina la o alta data", a precizat duminica ministrul.

In ceea ce priveste Universitatea Politehnica din Bucuresti, acesta a spus ca avand in vedere ca multi dintre studenti stau in camin si distanta este foarte mica de universitate, cei mai multi nu vor intampina impedimente in a se prezenta la examene.

Universitatea din Bucuresti a precizat duminica prin intermediul unui comunicat remis ca activitatea didactica va fi suspendata luni, 27 ianuarie.

"Ca urmare a conditiilor meteo nevaforabile, conducerea Universitatii din Bucuresti a hotarat suspendarea activitatii didactice (cursuri, examene) in ziua de luni, 27 ianuarie. Examenele si cursurile stabilite pentru aceasta data vor fi reprogramate de comun acord intre cadrele didactice si studenti", se arata in comunicatul de presa.

MEN precizeaza ca, in conformitate cu reglementarile in vigoare, hotararea de intrerupere temporara a activitatii este exclusiv la latitudinea conducerilor institutiilor de invatamant superior, in virtutea autonomiei universitare.

