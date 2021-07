Umiditate peste canicula prognozata in Bucuresti: "Indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati"

In intervalul de timp 14.07.2021 ora 10:00 - 15.07.2021 ora 09:00, in Capitala, vremea va fi calduroasa, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius. Vremea va fi calduroasa, iar indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii 34 de grade, iar cea minima nu va cobori sub 20 de grade", potrivit ANM Iar in intervalul 15.07.2021 ora 09:00 - 15.07.2021 ora 22:00, disconfortul termic se va mentine accentuat, va fi canicula, iar indicele temperatura-umezeala va depasi pragulcritic de 80 de unitati.Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 35 de grade.