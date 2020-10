UPDATE Cod portocaliu de averse in judetele Constanta si Tulcea. Cod galben de furtuna in judetele Galati si Prahova

Stirea initiala

Potrivit ANM , in judetele Constanta (localitatile: Constanta, Medgidia, Navodari, Cernavoda, Ovidiu, Murfatlar, Harsova, Mihail Kogalniceanu, Cobadin, Cumpana, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Nicolae Balcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Voda, Castelu, Poarta Alba, Rasova, Ciobanu, Crucea, Pestera, Mihai Viteazu, Ciocarlia, Ghindaresti, Cuza Voda, Istria, Saligny, Mereni, Seimeni, Sacele, Topalu, Garliciu, Baraganu, Pantelimon, Targusor, Fantanele, Tortoman, Silistea, Saraiu, Horia, Gradina, Vulturu) si Tulcea (localitatile: Macin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Jurilovca, Greci, Baia, Niculitel, Topolog, Luncavita, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecatei, Mihail Kogalniceanu, Casimcea, Slava Cercheza, Nalbant, Daeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Ostrov, Vacareni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobantu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smardan, I.C. Bratianu), local si temporar vor fi averse ce vor depasi 30 - 35 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului ce vor lua aspect de vijelie.De asemenea, in judetul Galati, vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si averse ce vor depasi 25 l/mp. Izolat, va fi grindina de mici dimensiuni.In judetul Prahova, vor fi averse ce vor depasi 25 - 35 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat, va fi grindina de mici dimensiuni.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.ORA 8:11 Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata avertizari Cod portocaliu de averse si vijelii pentru mai multe localitati din judetele Constanta si Tulcea, valabile in urmatoarea ora.Astfel, pana la ora 9:00, in localitatile: Cobadin, Negru Voda, Topraisar, Chirnogeni, Albesti, Independenta, Amzacea, Pecineaga, Mereni, Comana, Cerchezu, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Cogealac, Mihai Viteazu, Istria, Sacele, Targusor, Fantanele si Gradina din judetul Constanta, precum si in Topolog, Cerna, Casimcea, Daeni, Ostrov, Peceneaga si Dorobantu din Tulcea se vor semnala averse ce vor depasi 35 de litri/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua aspect de vijelie.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.