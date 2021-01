Vortexul polar ar putea ajunge in Romania. Temperaturile scad pana la -20 de grade

Racirea incepe de joi. Nu va mai ninge, iar temperaturile incep sa scada vertiginos. Dar cea mai geroasa zi va fi duminica, potrivit Stirileprotv Temperaturile scad atat de mult incat vom avea chiar si -20 de grade in depresiuni, dimineata.Iar ziua cel mai "cald" va fi la -2 grade. Si vor cobori pana la -12. Si in Bucuresti vor fi -6 ziua si -10 noaptea.La nivelul tarii vom avea si cu 10 grade mai putin fata de normalul perioadei.Si totul se intampla din cauza unui vortex polar.Daca masa de aer de la Polul Nord reuseste sa coboare si mai mult spre sud poate ajunge inclusiv in Europa si la noi.Pe la mijlocul lunii am putea avea temperaturi foarte scazute, sub pragul inghetului.In 2014, de exemplu, acelasi vortex polar a adus temperaturi de -27 de grade in Statele Unite.Citeste si: