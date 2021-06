Vreme instabila in cea mai mare parte din tara pana duminica noapte

In intervalul mentionat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si, izolat, grindina.Aceste fenomene se vor semnala in zilele de joi, vineri si sambata (10, 11 si 12 iunie), indeosebi dupa-amiaza si seara, in zonele de deal si de munte, precum si in sudul si centrul teritoriului. Incepand din noaptea de sambata spre duminica (12/13 iunie), aria ploilor insemnate cantitativ se va extinde treptat dinspre nord-vest si va cuprinde toate regiunile.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si, pe arii restranse, 25...50 l/mp.O alta avertizare, de data aceasta cod galben, a fost emisa pentru joi, 10 iunie, incepand cu ora 12:00 pana la ora ora 23:00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuataPe parcursul zilei de joi (10 iunie) in Oltenia, Maramures, nordul Moldovei, local in Muntenia si in Transilvania, precum si in zonele de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si izolat 40 l/mp.