Vremea trece de la o extrema la alta. Dupa 20 de grade, in Bucuresti se asteapta ninsori

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie , sambata, in Capitala, in intervalul 09.00-16.00 vremea va fi inchisa si mult mai rece decat in zilele anterioare. Temporar se vor semnala precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare, cu rafale de pana la 40-45 km/h.Temperatura aerului, in jurul a 4 grade la inceputul zilei, va scadea usor spre 2 grade.Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezentele informatii meteorologice, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice.In mai multe judete au fost emise avertizari cod galben de vant puternic care la rafala poate ajunge pana la 65 km la ora.