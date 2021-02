Vreme extrema in Romania. Temperaturi mai mici cu 15 grade, fata de joi, in mai multe regiuni

In Bucuresti va fi cu 15 grade mai putin fata de joi

Vineri dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de frig in mai multe regiuni din tara.Astfel, incepand de vineri de la ora 12.00 pana pe 15 februarie ora 10.00 va fi o racire accentuata in toate regiunile."In intervalul mentionat vremea se va raci accentuat in toate regiunile. Mai ales pe parcursul noptilor si al diminetilor va fi ger, la inceput in vest, nord, nord-est si centru, apoi si in restul teritoriului.Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade si se vor incadra, in general, intre -18 si -8 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile din estul Transilvaniei, unde din noaptea de vineri spre sambata (12/13 februarie) vor cobori sub -20 de grade", a transmis ANM Meteorologii mai spun ca maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si -2 grade.De asemnenea, vremea va fi deosebit de rece si pe parcursul saptamanii viitoare, local geroasa mai ales noaptea si dimineata.De asemenea, ANM a mai emis un cod portocaliu de viscol in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si de Curbura, pana vineri seara la ora 18.00."In intervalul mentionat, in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini de peste 1.500 metri vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de peste 110...130 km/h.In noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie) va ninge viscolit, apoi zapada va fi spulberata puternic. Temporar vizibilitatea va fi redusa semnificativ, sub 50 metri", anunta ANMAdministratia Nationala de Meteorologie a emis vineri si o prognoza speciala pentru Bucuresti. Astfel ca in acest weekend, in Capitala vom avea minime de pana -11 gradeConform meteorologilor, vineri, in intervalul 09.00 - 21.00, vremea va fi deosebit de rece. Pana spre seara trecator va mai fulgui. Temporar vantul va avea intensificari cu rafale de 45...55 km/h, accentuand senzatia de frig. Temperatura maxima va fi de 0...1 grad.Joi, in Bucuresti, termometrele aratau 15-16 grade CelsiusDe asemenea, in acest weekend, vremea se va mentine deosebit rece, geroasa pe parcursul noptilor si al diminetilor mai ales in zona preoraseneasca.Minimele termice vor fi de -11..-7 grade, iar la amiaza se vor inregistra valori de -2...0 grade. Vantul va sufla in general moderat, in medie cu 30...35 km/h, amplificand senzatia de rece. Cerul va fi variabil, mai mult noros incepand din seara zilei de sambata (13 februarie). Se va semnala ghetus. Zapada a pus probleme circulatiei rutiere din Romania, iar patru drumuri au fost blocate de viscol.Si traficul feroviar se desfasoara vineri dimineata in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant, de pana la 70 km/h, pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind adaptata la conditiile meteo , pentru a se putea asigura legatura cu toate zonele tarii, conform CFR SA.