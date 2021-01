Vreme extrem de rece. Temperaturile scad sub -20 de grade Celsius

Meteorologii au emis deja o avertizare de temperaturi scazute."Urmeaza o perioada cu temperaturi scazute cam pana spre mijlocul saptamanii viitoare. Vorbim de o patrundere de aer foarte rece dinspre zona Campiei Ruse pe o circulatie nordica. ANM a emis o informare meteorologica valabila pana in dimineata zilei de 20 ianuarie, ora 10.00, in care se mentioneaza ca in acest interval ne asteptam la o vreme deosebit de rece, iar pe parcursul noptilor si a diminetilor chiar si la ger. La inceput, in nord-vest, nord-est si centru, apoi treptat vor aparea temperaturi sub -10 grade. Aceasta este limita gerului. Minimele se vor incadra in general intre -18 si -8 grade. Cele mai scazute valori vor fi in vestul Transilvaniei, unde s-ar putea ca in unele nopti sa coboare chiar si sub -20 de grade. Va fi frig si pe timpul zilei. Maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra in general intre -10 si 0 grade", a declarat, intr-o interventie la Digi24, meteorologul Mihai Timu.Si in Capitala, vremea va fi deosebit de rece, temperaturile urmand sa scada si aici tot mai mult. "Noaptea care a trecut am avut -8 grade Celsius si tot atat estimam si pentru noaptea urmatoare. Dar duminica spre luni, luni spre marti si chiar marti spre miercuri, avand in vedere ca cerul va fi mai degajat de nori, si aici s-ar putea simti influenta gerului si sa avem temperaturi sub -10 grade", a mai declarat Mihai Timu.De la mijlocul saptamanii viitoare este asteptat un aport de aer cald din zona Mediteranei, ceea ce inseamna ca temperaturile vor creste, ajungand chiar si la 8-10 grade spre finalul saptamanii viitoare.CITESTE SI: