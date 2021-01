Vreme extrema in sudul tarii. Zeci de drumuri sunt blocate de nameti. Mai multe gravide, preluate cu senilata

Zeci de drumuri blocate

JUDETUL CONSTANTA

JUDETUL TULCEA

JUDETUL IALOMITA

Judetul Constanta este afectat puternic de ninsorile cazute in ultimele ore. Noua localitati din judetul Constanta sunt in continuare fara energie electrica, din cauza viscolului, iar toate cele aproape 200 de autovehicule blocate, miercuri dupa-amiaza, de viscol pe diferite drumuri din judet au fost deszapezite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Printre comunitatile care, in momentul de fata, nu au, partial sau total, energie electrica se numara Ciocarlia, Lumina, Oltina si Topraisar.Potrivit ISU Dobrogea, au fost deszapezite toate cele 198 de autovehicule blocate de viscol pe drumurile judetene, iar soferii si-au putut continua drumul.Vantul puternic a creat cele mai mari probleme dupa ce a viscolit zapada. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, joi, 28 ianuarie, la ora 6.00, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, era blocata circulatia autovehiculelor pe un numar de 12 DN-uri, 35 DJ-uri si 3 DC-uri.- 7 tronsoane de drumuri nationale (DN 22, DN22A, DN22B, DN38, DN3, DN22C, DN2A), un numar de 26 DJ-uri (DJ222, DJ 222F, DJ223, DJ223A, DJ223B, DJ223C, DJ 224, DJ225, DJ226, DJ226A, DJ226B, DJ226C, DJ228, DJ228A, DJ307, DJ308, DJ381, DJ383, DJ391, DJ391A, DJ392, DJ393, DJ394, DJ 395, DJ396, DJ397) si un drum comunal (DC83).- 5 tronsoane de drumuri nationale (DN22, DN22A, DN22D, DN22E, DN22F), 9 tronsoane de drumuri judetene (DJ 222, DJ222B, DJ222E, DJ223A, DJ222C, DJ222G, DJ 222F, DJ229A, DJ229) si un drum comunal (DC22C).- un drum comunal (DC2C).Circulatia este restrictionata pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone pe 5 tronsoane de drumuri nationale si 4 tronsoane de drumuri judetene, dupa cum urmeaza:- DN2A.- DN21 Braila- Limita Ialomita, DJ 211 Viziru - Oprisenesti.- DN22D, DN22, DN22A,DJ229A, DJ222 si DJ222C.Citeste si:Zapada depusa pe carosabil a impiedicat circulatia autovehiculelor. O femeie din judetul Constanta a nascut, miercuri, acasa, asistata de echipajul ambulantei, care a venit sa ii acorde primul ajutor, din cauza viscolului.Potrivit ISU Constanta, gravida a sunat la 112 si la ea a mers o ambulanta a Serviciului de Ambulanta judetean. "O gravida a sunat pe 112, la ea a ajuns o ambulanta SAJ. Atunci cand a ajuns, femeia era in travaliu si a nascut la domiciliu, asistata de echipajul SAJ, dupa care a fost preluata de echipajul de Ambulanta si este impreuna cu bebelusul in drum spre spital ", au transmis reprezentantii ISU Constanta.Alte doua gravide au fost preluate de senilata, miercuri. Este vorba de o femeie gravida preluata de la Urluia si dusa la Murfatlar si alta, care a fost luata de la Nuntasi si dusa la Cogealac.Citeste si: