Vreme insorita si saraca in preciptatii in luna octombrie. Se mai pot inregistra temperaturi ''estivale'' ce depasesc 35 - 38 de grade Celsius

Uneori, din cauza patrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul tarii noastre, se mai pot inregistra temperaturi maxime "estivale" ce depasesc 35 - 38 de grade Celsius chiar si in luna octombrie, sustin meteorologii."Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, cand zile in sir vremea se mentine insorita, desi noptile devin tot mai reci. In majoritatea zonelor tarii apare fenomenul de bruma. Tara noastra se afla mai mult sub influenta maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificarii distributiei centrilor barici pe continent, dar si reducerii duratei de stralucire a Soarelui, temperaturile medii lunare din aceasta luna sunt, in general, cu 5 - 7 grade Celsius mai mici decat cele din luna septembrie", precizeaza specialistii ANM.Temperatura medie multianuala a lunii octombrie are valori cuprinse intre 10 si 12 grade Celsius in zonele de campie si deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crisana, Dobrogea si pe areale mai restranse din Moldova. Pe litoral, in Delta Dunarii si izolat, in sud-vestul tarii, mediile depasesc 12 grade Celsius. Valori intre 8 si 10 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramuresului, celei mai mari parti a Moldovei si Subcarpatilor. In depresiunile intramontane si in zona montana joasa (sub 1500 metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse intre 4 si 8 grade Celsius. In zona montana inalta (peste 1500 metri) aceste valori coboara pana la 2 si 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.Temperatura maxima absoluta a acestei luni in Romania este de 39 de grade Celsius si s-a inregistrat in ziua de 3 octombrie 1952, la Armasesti (jud. Ialomita).Potrivit ANM, maxima absoluta a lunii octombrie la Bucuresti este de 35,5 grade, inregistrata in 2 octombrie 1952, la statiile meteorologice Bucuresti-Filaret si Bucuresti-Afumati. In aceeasi zi s-a inregistrat si temperatura maxima absoluta a statiei meteorologice Bucuresti-Baneasa, 35,2 grade Celsius. "Este de mentionat ca in luna octombrie 1952, temperatura maxima absoluta a fost depasita la 52 de statii meteorologice, in 2 octombrie, majoritatea valorilor fiind mai mari de 30 de grade Celsius", spun meteorologii.Alte exemple de ani in care in luna octombrie a fost depasita temperatura maxima absoluta la un numar mare de statii, sunt: 2012 (la 51 statii meteo , majoritatea fiind inregistrate in ziua de 1 octombrie), 1993 (la 32 de statii meteo, in perioada 13-17 octombrie), 1991 (la 33 de statii meteo, in ziua de 1 octombrie).Tot in aceasta luna, invaziile de aer arctic produc adesea raciri bruste si intense ale vremii, temperatura minima coborand chiar si sub -15 grade Celsius. Temperatura minima absoluta din octombrie in Romania este -21,3 grade Celsius si a fost inregistrata la Intorsura Buzaului, in data de 27 octombrie 1988.La Bucuresti, minima absoluta este de -10,7 grade Celsius, inregistrata in 31 octombrie 1920, la statia meteorologica Bucuresti-Filaret. La statiile meteo Bucuresti-Afumati si Bucuresti-Baneasa, temperatura minima absoluta este -7,2 grade Celsius (27, 29 octombrie 1988), respectiv -8 grade Celsius (30 octombrie 1997). In anul 1988, in zilele de 27 si 28 octombrie, la 69 statii meteorologice s-au inregistrat temperaturi minime mai mici decat minimele absolute ale statiilor, iar in anul 1997, la 75 de statiimeteorologice, minima lunii octombrie a fost mai mica decat minima absoluta, aceste valori inregistrandu-se in perioada 27-30 octombrie.Potrivit meteorologilor, luna octombrie este una din lunile caracterizate de cele mai mici valori ale cantitatii totale lunare de precipitatii.Astfel, din datele inregistrate in perioada 1961-2019, la statiile meteorologice din retea, cantitatile lunare de precipitatii, medii multianuale, din aceasta luna, sunt cuprinse intre 30 si 50 mm in cea mai mare parte a tarii. Cantitati sub 30 mm sunt caracteristice mai ales Deltei Dunarii si unor areale restranse din Dobrogea. Intre 50 si 75 mm se inregistreaza in Carpatii Meridionali, Podisul Getic, Subcarpatii Getici, Carpatii Occidentali si nordul Carpatilor Orientali. Valori ale mediilor lunare multianuale de precipitatii ce depasesc 75 mm se regasesc, in special, la statiile meteorologice situate la altitudini mai mari de 1800 metri.Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii din octombrie, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este de 318,1 mm, la Stana de Vale, in anul 1992.La Bucuresti, maxima absoluta lunara de precipitatii este de 143,3 mm, inregistrata la Bucuresti-Filaret, in anul 1972. Lastatiile meteorologice Bucuresti-Baneasa si Bucuresti-Afumati, cantitatea lunara maxima absoluta de precipitatii din octombrie s-a inregistrat in anul 1972 si este de 131,8 mm, respectiv 130,4 mm.Exemple de ani in care au fost inregistrate maxime absolute de precipitatii la un numar mare de statii sunt: 1972 (42 statii meteorologice) si 2016 (30 statii meteorologice).Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este 128,2 mm (Cernavoda, 4 octombrie 1945). La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore este de 76,6 mm, inregistrata in 2 octombrie 2005, la statia meteo Bucuresti-Baneasa. La statiile meteorologice Bucuresti-Afumati si Bucuresti-Filaret, maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore s-a inregistrat in data de 1 octombrie 2013 si valorile sunt: 71,2 mm, respectiv 64,6 mm.