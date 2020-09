Vreme instabila in aproape toata tara, pana vineri seara

Potrivit meteorologilor, din a doua parte a zilei de joi in sud-vest, centru, nord-est si la munte, iar in noaptea de joi spre vineri si pe parcursul zilei de vineri, indeosebi in jumatatea de est a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.