Alerta de vreme rea in cea mai mare parte din tara. Vor fi ploi torentiale si vijelii

Astfel, pe parcursul intregii zile de vineri, 11 iunie, cea mai mare parte a Transilvaniei si Olteniei, jumatatea nord-vestica a Munteniei, vestul, nord-estul si sudul Moldovei, local Dobrogea si Maramures.In intervalul 11 iunie ora 11- ora 23, "temporar se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce trecator pot lua aspect de vijelie si caderi de grindina, de mici sau medii dimensiuni, posibil in cantitati semnificative.Ploile vor avea si caracter torential, astfel incat, in intervale scurte de timp, cantitatile de apa vor depasi 15-25 mm (l/mp), iar punctiform 30 mm", se arata pe pagina de Facebook a Severe Weather Alert - Romania.De asemnea, intre ore 14 si 21, a fost emis cod portocaliu de vreme rea de ploi torentiale."Local in zonele deluroase si montane din nordul Olteniei si al Munteniei, sud-vestul Moldovei si zona central-vestica a Transilvaniei, precum si in judetul Teleorman, temporar va ploua torential si, in intervale scurte de timp, se vor acumula peste 35-50 mm; asociat averselor - descarcari electrice, vijelii si grindina de mici sau medii dimensiuni.Sistemele noroase precipitabile se vor deplasa lent, cu viteze, in general, de 10-30 km/h", spun meteorologii.