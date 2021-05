Cum va fi vremea in preajma slujbei de Inviere

In intervalul mentionat vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata; in cursul noptii de sambata spre duminica (01/02) indeosebi in nord-vestul, centrul tarii si local in sud si sud-est, iar duminica (02 mai) in regiunile nordice, centrale si estice, precum si in zonele de munte. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si izolat caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp, iar mai ales in Transilvania, Moldova si la munte, pe arii restranse 30...35 l/mp.Temporar vantul se va intensifica in majoritatea regiunilor indeosebi pe parcursul zilei de duminica (02 mai), cu viteze, in general, de 45...65 km/h, iar in timpul ploilor, trecator va lua aspect de vijelie.