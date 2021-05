Vreme urata in toata tara. Este in vigoare o alerta meteo

Astfel, potrivit meteorologilor, vor fi intervale in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, la inceput in sud-vestul si vestul tarii, apoi si in celelalte regiuni.Sunt anuntate averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15-20 l/mp si, pe arii restranse, 25-30 l/mp.Alerta Cod galben este in vigoare pana joi la ora 10.00 si anunta, in Banat, Crisana si in sud-vestul Olteniei perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp.Instabilitate atmosferica s-a anuntat si pentru Bucuresti pana vineri la ora 21.00. In noaptea de joi spre vineri vor fi perioade in care se vor semnala averse si descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor putea depasi 10 l/mp.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in timpul ploilor, dar si pe parcursul zilei de vineri (14 mai), cu viteze la rafala de 40-55 km/h.Temperaturile minime vor fi de 10-12 grade, iar cele maxime de 22-25 de grade.