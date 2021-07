Vremea 8 iulie 2021. Temperaturi greu de suportat in 10 judete

Vremea se mentine calda in Romania, cu temperaturi ridicate insotite pe alocuri de ploi. Joi si vineri, meteorologii anunta cod galben de canicula in 10 judete din Romania: Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Arad, Timisoara, Bihor si Satu Mare.Valul de caldura se va intensifica, local va fi canicula si disconfort termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 38 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa intre 17 si 23 de grade Celsius.Disconfortul termic se mentine ridicat si la sfarsitul saptamanii, pe alocuri la campie.Si in Bucuresti vremea va fi calda. In cursul dupa-amiezei sunt posibile averse insotite de descarcari electrice, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, emisa de ANM . Maxima nu va trece de 31 de grade Celsius, iar dupa-amiaza este posibil sa ploua.