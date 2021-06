Vremea in Bucuresti: de la canicula la ploi si iar canicula. La cat vor urca temperaturile

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in intervalul 23 iunie, ora 12.00 - 24 iunie, ora 9.00, in Capitala, vremea va fi calduroasa, cu disconfort termic ridicat, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza si seara probabilitatea pentru innorari, averse posibil torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si conditii de grindina va fi ridicata.Temperatura maxima va fi de 32 - 33 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 20 de grade.Totodata, in perioada 24 iunie, ora 9.00 - 25 iunie, ora 21.00, vremea va deveni caniculara , iar disconfortul termic va fi ridicat (indicele temperatura umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati).Probabilitatea de aparitie a perioadelor cu instabilitate atmosferica (averse posibil torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si conditii de grindina) va fi mai ridicata joi (24 iunie). Temperaturile maxime vor fi de 34 - 36 de grade, iar cele minime nu vor scadea sub 20 de grade.ANM a emis, miercuri, o avertizare Cod rosu de canicula, valabila joi si vineri in sapte judete din vestul si nord-vestul tarii (Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures), precum si alte atentionari Cod galben si Cod portocaliu de disconfort termic si instabilitate atmosferica, ce vizeaza restul tarii in cursul acestei zile.Maximele anuntate sunt de 40 de grade Celsius, insa in bataia directa a razelor soarelui temperatura resimtita poate fi si cu 10 grade Celsius mai mare.