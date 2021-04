Vremea de Florii si de Paste. Meteorologii anunta temperaturi de vara

Vremea de Paste

Ziua de Florii vine cu vreme de vara. Daca in jumatatea nordica a tarii vremea va fi destul de racoroasa, in sud, temperaturile vor fi cuprinse intre 18 si 22 de grade Celsius.Duminica, 25 aprilie, vremea va fi rece pentru aceasta data in regiunile nordice si nord-estice, unde nebulozitatea va fi in general persistenta, iar incepand din orele dupa-amiezii temporar se vor semnala precipitatii - ploi in zonele joase de relief si mai ales ninsori in nordul Carpatilor Orientali.In restul tarii, cerul va fi variabil, cu unele innorari mai ales dupa-amiaza, in special in zonele de deal si de munte, dar numai izolat se vor semnala ploi slabe, iar la altitudini de peste 1500 m, trecator precipitatii mixte.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte, in special in zona inalta, unde rafalele vor depasi 60-70 km/h si, trecator, in nord-vestul, centrul si estul teritoriului.Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 grade in Maramures si 20 de grade in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei. Dimineata, izolat, va fi ceata.In Bucuresti , vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 18...19 grade.La munte, vremea se va mentine relativ rece pentru aceasta perioada. Cerul va avea innorari, iar incepand din orele dupa-amiezii, temporar se vor semnala precipitatii slabe. Acestea vor fi sub forma de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m, trecator mixte. In nordul Carpatilor Orientali vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari mai ales in zona inalta, unde rafalele vor depasi 60-70 km/h.Meteorologii au vesti bune si pentru saptamana viitoare. Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii tari. Cantitatile de precipitatii vor avea o tendinta usor deficitara in toate regiunile.In duminica Pastelui, temperaturile vor urca pana la 23-24 de grade Celsius.