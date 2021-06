Vremea extremelor: ploi torentiale si canicula. Prognoza meteo in saptamana 14-20 iunie

Luni, 14 iunie

Marti, 15 iunie

Miercuri, 16 iunie

Joi, 17 iunie

Vineri, 18 iunie

Sambata, 19 iunie

Duminica, 20 iunie

Potrivit prognozemeteo.ro, va fi o saptamana cu ploi multe, abundente chiar prin sudul si estul tarii, insotite de descarcari electrice, vant cu aspect de vijelie, grindina de orice dimensiuni. In ceea ce priveste temperaturile, avansul dinspre Atlantic al unei mase de aer cald va face ca maximele sa ajunga, in a doua parte a saptamanii, chiar la valori de peste 30 de grade, mai ales prin Banat.O noapte cu minime cuprinse intre 12 - 14 grade la nivelul intregii tari, in timp ce prin zonele montane nu trecem de 6 - 8 grade, valori care sunt posibile inclusiv prin zonele deluroase.Maximele zilei vor fi modeste prin nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, zonele montane, unde vorbim de temperaturi de doar 14 - 16 grade (iar pe crestele montane 7 -9 grade). Restul tarii are parte de valori maxime de la 20 spre 22 de grade.Ploile (furtunile) sunt prezente in cea mai mare parte a tarii, dar cantitati mai importante vom avea prin zonele montane, nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, unde se pot acumula 10 - 15, izolat chiar 20 de l/mp.Pe timpul noptii cele mai ridicate valori de temperatura le vom avea prin Moldova, estul Munteniei, Dobrogea, nordul Crisanei, zone de atinge 13 - 15 grade, pentru ca in restul tarii sa avem minime de la 10 spre 12 grade. Pe crestele montane ale Meridionalilor se ating 4 - 6 grade.Valorile diurne urca pana la un 23 - 25 de grade in cea mai mare parte a tarii, cu exceptia Transilvaniei, Maramuresului (20 - 22 de grade), respectiv sudul Dobrogei si zonele montane (17 - 19 grade). Pe crestele montane mercurul din termometre ajunge la 10 - 12 grade.Ploile se concentreaza mai ales pe Moldova, estul Munteniei, Dobrogea (10 - 20 l/mp) iar prin Transilvania, Maramures, Crisana si zonele montane se pot acumula maxim 3 - 5 l/mp.Noaptea continua sa vina cu temperaturi in crestere, astfel ca vom ajunge la valori de 15 - 17 grade in mare parte din tara. Prin estul Munteniei, sudul Moldovei si Dobrogea am putea avea valori de 18 - 19 grade, in timp ce prin Transilvania, Maramures ne oprim la 12 - 14 grade. In zonele montane se ating 11 - 12 grade, cu 4 - 6 grade pe creste.Maximele zilei se apropie de 28 - 29 de grade prin Banat, Crisana, Oltenia, vestul Munteniei, in timp ce prin Moldova, Transilvania, restul Munteniei, Maramures se vor atinge valori de 23 - 25 de grade. Dobrogea si zonele deluroase nu vor avea mai mult de 20 - 22 de grade, iar la munte ne oprim la valori de 15 - 17 grade.Distributia precipitatiilor nu se schimba foarte mult fasa de ziua precedenta, tot Moldova, zona de Curbura, estul Munteniei si Dobrogea vor avea parte de cele mai intense ploi, care pot duce la acumularea si a 15 - 20, 25 l/mp. Ploi vor fi si in restul tarii, mai slabe cantitativ.Minime de 17 - 19 grade prin Moldova, mare parte din Muntenia, sudul Olteniei, Dobrogea, respectiv 13 - 15 grade in restul tarii (cu 11 - 12 grade la munte, 5 - 7 grade pe creste).Peste zi, maximele ajung si la 29 - 30 de grade prin Banat, Crisana, Oltenia, vestul Munteniei, iar in restul tarii se vor atinge 22 - 24, 25 de grade. La munte vor fi valori de 15 - 17 grade.Ploile vor fi prezente prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, zonele montane, Transilvania, dar vorbim doar izolat de cantitati mai mari de 7 - 10 l/mp.O noua noapte foarte calda, care ar putea aduce chiar valori de temperatura peste 20 de grade (noapte tropicala) prin sudul Moldovei, in timp ce in restul tarii vom avea minime de 16 - 18 grade. Si pe la munte va fi placut, cu minime de 12 - 13 grade (8 - 10 grade pe creste).Peste zi, Romania va fi impartita in doua: vestul tarii (Banat, Crisana, Maramures) dar si sudul Olteniei si vestul Munteniei cu maxime de 28 - 30 de grade, in timp ce prin Moldova, estul Munteniei, Dobrogea, mare parte din Transilvania nu avem decat 20 - 22 de grade. La munte maximele nu trec de 17 - 18 grade.Ploi, importante cantitativ (15 - 20, 25 de l/mp) vom avea in Moldova, Muntenia, Dobrogea, vestul Transilvaniei, Orientali (aici sunt posibile si cantitati de peste 35 - 40 l/mp).In timp ce prin vestul Banatului am putea atinge chiar 32 - 33 de grade, iar pin Crisana si Oltenia 28 - 30 de grade, prin Moldova, Dobrogea, Muntenia, sudul Transilvaniei vorbim de maxime modeste, de doar 19 - 21, 22 de grade. Prin vestul Munteniei, mare parte din Transilvania si Maramures se pot atinge 24 - 25 de grade, iar in zonele montane 15 - 17 grade.Ploile sunt prezente in mare parte din tara, dar prin Muntenia, Dobrogea, Moldova, Orientali si Meridionali se pot acumula si 25 - 30 de l/mp.Incheiem saptamana cu maxime de 29 - 30 de grade prin Banat, Crisana, respectiv 25 - 27 de grade in restul tarii (18 - 20 de grade la munte). Conditii de ploi slabe prin cea mai mare parte a tarii.Ne asteapta o saptamana extrem de bogata in precipitatii, mai ales in Muntenia, Dobrogea, Moldova, Orientali, Meridionali, sud-vestul Transilvaniei, zone unde se pot acumula si 60 - 70 de l/mp. Prin Oltenia, Banat, Crisana, Maramures modelele meteo estimeaza un maxim 10 - 15 l/mp.