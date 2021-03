Schimbare brusca a temperaturilor in mai multe zone din Romania. Cum va fi vremea pana la finalul lui martie

Saptamana 15 - 23 martie

Saptamana 23 - 29 martie

Saptamana 29 martie - 5 aprilie

Saptamana 5 - 12 aprilie

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), marti, 16 martie, vremea va fi rece, se va mentine in general inchisa si vor fi precipitatii in cea mai mare parte a teritoriului, local mai insemnate cantitativ in centrul, sudul si estul tarii. Vor predomina ploile in sud si, pe alocuri, in vest, iar in nord, centru si nord-est, treptat, vor fi mai ales ninsori. Izolat, vor fi conditii de polei. In zona de munte va ninge si va continua sa se depuna strat de zapada local consistent.Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari in majoritatea regiunilor, dar mai ales la munte, cu viteze in general de 50...70 km/h, iar la peste 1500 m altitudine, cu precadere in masivele sudice, vor fi rafale de peste 80 km/h si ninsoarea va fi viscolita. Temperaturile maxime, sub normele perioadei, vor fi cuprinse intre 1 si 10 grade, iar cele minime se vor situa, in general, intre -2 si 3 grade.In Bucuresti , vremea va fi inchisa si se va raci. Temporar va ploua, moderat cantitativ, iar vantul va avea intensificari trecatoare. Temperatura maxima va fi de 7...8 grade, iar cea minima de 2...3 grade.Miercuri, tot de vreme rea avem parte si va fi rece pentru aceasta data. Temporar, vor fi precipitatii in toate regiunile, local insemnate cantitativ. In sud vor fi mai ales ploi, iar in restul teritoriului vor predomina ninsorile, abundente in Moldova, partial in Transilvania, dar si in zona de munte, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent.Vantul va sufla moderat, local si temporar cu intensificari in toate regiunile, dar mai ales in zona montana inalta, in special a Carpatilor Meridionali, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h, astfel incat zapada va fi viscolita. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 9 grade, iar cele minime se vor situa, in general, intre -3 si 3 grade.In Capitala, vremea se va mentine inchisa, temporar va ploua, iar vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima va fi de 6....7 grade, iar cea minima va fi de 1...2 grade.In cursul zilei de joi vor fi precipitatii in toate regiunile, mai ales ploi in sud si est si predominant ninsori in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, local si temporar cu intensificari ziua in est, sud si sud-vest, dar mai ales la munte unde zapada va fi viscolita. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 2 si 10 grade, iar cele minime se vor situa intre -5 si 3 grade.In Bucuresti, vremea se va incalzi usor. Cerul va avea innorari si, temporar, indeosebi in cursul zilei, va ploua. Vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima va fi de 8...10 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 1 grad.Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamaniMeteorologii au transmis prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, potrivit careia temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada.Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, la nivelul intregii tari, dar cu o abatere termica negativa mai accentuata in regiunile vestice si in zona montana aferenta. Regimul pluviometric va fi excedentar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zona Carpatilor Meridionali si in regiunile sud-estice.Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile intracarpatice si la munte. Cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana, posibil usor mai ridicate in regiunile estice.Temperaturile medii ale aerului vor fi usor mai coborate decat cele normale pentru acest interval, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele montane. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi in general apropiat de cel normal pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari.Mediile valorilor termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, in toate regiunile. Cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari.