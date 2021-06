Vremea rea afecteaza circulatia feroviara. Trenuri oprite temporar din cauza copacilor rupti de vant si intarzieri de sute de minute

Trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga sambata dimineata in Gara de Nord din Capitala au intarzieri de sute de minute."CFR SA informeaza ca circulatia feroviara se desfasoara cu dificultati, la aceasta ora, pe anumite intervale de statii de pe raza Regionei CF Brasov. Echipele de interventie ale CFR SA intervin pentru remedierea avariilor de la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact", informeaza Compania Nationala de cai ferate intr-un comunicat dat publicitatii sambata.Sambata la orele pranzului, pe relatia Rastolita-Deda Bistra se circula in continuare cu tractiune diesel, pana la finalizarea interventiilor cu drezina pantograf. Conform sursei citate, in cursul noptii de vineri spre sambata echipele CFR SA au intervenit pe raza regionalelor Timisoara, Brasov si Craiova, in conditiile in care zeci de arbori au avariat liniile de contact din cauza furtunilor puternice in aceste zone. Din aceasta cauza, mai multe trenuri au fost oprite temporar, in statiile de pe traseu, pana la finalizarea reparatiilor."Ne cerem scuze pasagerilor pentru disconfort si ii asiguram ca depunem toate eforturile ca situatia sa revina la normal cat de repede posibil. Echipajele de interventie ale CFR SA sunt mobilizate in dispozitiv complet pe parcursul acestui final de saptamana avand in vedere si avertizarea cod portocaliu de furtuni emisa de ANM ", mai transmite CFR.Trenuri care ar fi trebuit sa ajunga in Bucuresti in aceasta dimineata, de la Arad, Galati si Slobozia Veche au intarzieri de 390, 240 si 200 de minute.