Vremea se incalzeste treptat, dar de ploi nu prea scapam - prognoza meteo pe doua saptamani

In, in primele zile de prognoza vremea va fi rece, cu maxime de 18 - 20 de grade, dar va deveni treptat deosebit de calda spre finalul saptamanii, cand maximele vor fi in medie de 28 - 29 de grade.In a doua saptamana mediile maximelor se vor situa intre 26 si 28 de grade. Minimele vor avea cele mai scazute valori in data de 3 iunie, cu medii regionale de 7 grade, dar in restul intervalului nu vor avea variatii semnificative si se vor situa intre 14 si 16 grade. Gradul de instabilitate atmosferica se va mentine relativ ridicat in aproape tot intervalul, astfel incat vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential si se vor manifesta cu o probabilitate mai mare in cursul dupa-amiezelor.In, in prima saptamana de prognoza regimul termic va avea variatii semnificative. In primele zile valorile diurne mediate regional se vor situa intre 16 si 18 grade, caracterizand o vreme deosebit de rece, dar spre finalul acesteia vor creste accentuat, spre 26 - 28 de grade, cu mult mai ridicate decat normalul perioadei.Urmatoarea saptamana va fi caracterizata de valori apropiate mediilor multianuale, cu maxime intre 24 si 26 de grade. Temperaturile minime, foarte scazute la inceputul perioadei, cu medii de 6 grade, vor creste treptat si se vor situa intre 12 si 14 grade. Probabilitatea pentru fenomene specifice instabilitati atmosferice va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar cu precadere in intervalul 5 - 9 iunie.In, vremea va fi rece in intervalul 1 - 4 iunie cand mediile maximelor se vor situa intre 14 si 18 grade, iar ale minimelor intre 4 si 8 grade, apoi se va incalzi treptat, astfel incat in intervalul 5 - 7 iunie regimul termic se va situa peste cel caracteristic perioadei, cu maxime pana la 28 de grade si minime de 12 grade.In intervalul 8 - 14 iunie nu vor fi variatii termice semnificative, astfel ca, in medie, maximele se vor situa intre 24 si 26 de grade, iar minimele intre 10 si 12 grade. Probabilitatea pentru manifestari de instabilitate atmosferica va fi ridicata pe tot parcursul intervalului.In, oscilatiile termice vor fi semnificative in prima saptamana de prognoza, cu valori ce vor caracteriza la inceput o vreme rece si vor ajunge spre final mai ridicate decat mediile multianuale specifice perioadei. In aceste conditii, maximele se vor situa intre 14 si 18 grade in intervalul 1 - 4 iunie si intre 22 si 26 de grade in intervalul 5 - 7 iunie.In a doua saptamana nu vor avea variatii mari, astfel ca se vor incadra intre 24 si 26 de grade. Minimele vor avea un parcurs asemanator, mai scazute la inceput, apoi in crestere si ulterior constante, astfel ca mediile acestora vor porni de la 8 grade, vor cobori la 4 grade apoi vor creste spre 12 - 14 grade. Instabilitatea atmosferica va avea un grad relativ accentuat de manifestare pe aproape tot parcursul intervalului, dar cu cea mai mare probabilitate intre 5 si 9 iunie.In, in primele trei zile vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru inceputul lunii iunie, media maximelor termice urmand a se situa intre 15 si 20 de grade. Ulterior se va incalzi treptat, iar aceasta tendinta se va mentine pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza, atunci cand se estimeaza ca temperaturile maxime vor fi, in medie regionala, de 28 - 29 de grade.Din data de 08 iunie, temperatura aerului va scadea usor, spre medii ale maximelor de 26 - 27 de grade. Media temperaturilor minime va fi in scadere, de la 9 grade in prima dimineata, spre 6 grade in dimineata zilei de 03 iunie, apoi in crestere, spre valori de 14 - 15 grade. Probabilitatea de aparitie a fenomenelor specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza.In, prima saptamana va debuta cu o racire a vremii, astfel incat in primele trei zile, media temperaturilor maxime va fi de 16 - 19 grade, apoi se va incalzi treptat, spre valori de 26 - 27 grade, in data de 07 iunie. Ulterior temperatura aerului va scadea usor si pana la sfarsitul intervalului de prognoza valorile termice diurne vor fi de 24 - 25 de grade, in medie regionala.Media temperaturilor minime va scadea, de la 12 grade in prima dimineata spre 9 grade in dimineata zilei de 03 iunie, apoi in crestere treptata spre 16 - 17 grade. Probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi ridicata indeosebi in intervalul 01 - 04 iunie, respectiv 08 - 14 iunie.In, in primele trei zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta data, valorile medii ale temperaturilor maxime urmand a se incadra intre 16 si 20 de grade, apoi se va incalzi treptat, astfel incat in data de 07 iunie maximele se vor situa in jurul a 29 de grade, in medie regionala.Ulterior acestei date, temperatura aerului va scadea usor si pana la sfarsitul intervalului de referinta, media maximelor va fi de 27 - 28 de grade. Temperaturile minime vor fi in scadere, de la 9 grade, in prima dimineata, la 7 grade in dimineata zilei de 03 iunie, apoi in crestere treptata, spre o medie de 15 grade. Probabilitatea de aparitie a manifestarilor specifice instabilitatii atmosferice va fi mai ridicata in intervalul 01 - 03 iunie, apoi in intervalul 08 - 14 iunie.In, in prima saptamana de prognoza vremea va avea un aspect schimbator, cu variatii bruste ale valorilor termice. Astfel, maximele se vor incadra intre 18 si 20 de grade la inceputul intervalului, apoi in crestere pana in jur de 28 de grade in data de 7 iunie, urmand ca in a doua saptamana de prognoza sa se situeze intre 26 si 28 de grade.Mediile minimelor vor fi cuprinse intre 12 si 16 grade, mai scazute in intervalul 1 - 5 iunie cand vor fi cuprinse intre 7 si 9 grade. Probabilitatea pentru averse, va fi mai ridicata in perioada 1 - 3 iunie si din nou in 8 - 14 iunie., vremea se va raci la inceput, astfel ca in intervalul 1 - 4 iunie mediile maximelor se vor situa intre 6 si 8 grade, iar ale minimelor intre -1 si 2 grade. Ulterior acestea vor intra intr-un proces de crestere treptata, astfel ca valorile diurne mediate regional se vor situa intre 12 si 18 grade, iar cele nocturne intre 6 si 10 grade. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata pe tot parcursul intervalului de prognoza.