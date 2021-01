Vremea se schimba radical. Temperaturi de primavara in plina iarna

Temperaturile vor fi mai mari decat cele normale. La doua zile dupa ce in toata tara a fost ger, maximele vor ajunge joi, 21 ianuarie, la 12 grade Celsius in sud si vest.Vremea va deveni deosebit de calda in sudul si in vestul tarii, unde se vor inregistra pana la 12 grade Celsius. Cerul va fi variabil si doar prin regiunile nord-vestice vor fi conditii pentru ploi slabe.Vantul va sufla insa cu 80 km/h in nordul Carpatilor Orientali si cu viteze ceva mai reduse in regiunile vestice.In Capitala, vremea va deveni deosebit de calda pentru ultima decada din ianuarie: la amiaza vor fi in jur de 10 grade. Anormal de cald va fi si in zilele urmatoare: termometrele vor indica pana la 13 grade Celsius. Soarele isi va face simtita prezenta pana la sfarsitul saptamanii, cand norii se vor strange deasupra orasului si vor aduce ploi temporare.CITESTE SI: