Noapte geroasa in Bucuresti. Meteorologii anunta temperaturi de -8 grade Celsius

"Vremea va fi deosebit de rece, valorile pentru temperatura maxima se vor situa in jurul a 4 grade, iar vineri dimineata,cea minima va fi de -8...-6 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca", transmite ANM Cerul va fi variabil, mai mult noros in a doua parte a noptii de joi spre vineri (11/12 martie) si in dimineata de vineri (12 martie), cand vor fi conditii de ceata.