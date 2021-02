VIDEO. Zapada de doi metri in statiunea Ranca la iesirea spre Transalpina. Mai multe masini au fost ingropate in nameti

"Indepartare de pe partea carosabila a zapezii viscolite noaptea trecuta pe DN 67C, statiunea Ranca, iesirea spre Transalpina.Autoturismele care au fost acoperite de zapada erau parcate pe marginea drumului, intr-o parcare ce apartine proprietarilor de cabane din zona", a transmis, duminica, CNAIR pe Facebook Convorm CNAIR, drumul de acces spre statiune nu a fost afectat de viscol, circulatia se desfasoara in conditii de carosabil curat si umed, izolat zapada 1-2 cm.Stratul de zapada in zona afectata a ajuns la doi metri, pe o portiune de aproximativ 300 de metri.Temperaturile in zona au ajuns, sambata noapte, la minus 19 grade Celsius. Romania este sub cod galben de frig pana luni dimineata . Din cauza viscolului circulatia rutiera si feroviara a fost ingerunata.