Zeci de localitati din nordul Moldovei, in bezna din cauza vremii nefavorabile

Potrivit conducerii Delgaz Grid, in ultimele doua zile, zeci de localitati din judetele din Moldova, in special din mediul rural , au ramas fara energie electrica, din cauza c onditiilor meteo nefavorabile "Gheata depusa pe liniile electrice aeriene, dar si copacii cazuti peste acestea, au provocat numeroase avarii in retelele de distributie din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, in special in zonele rurale. De ieri (luni - n.r.), echipele de interventie ale companiei noastre si ale contractorilor actioneaza in teren pentru restabilirea distributiei energiei in zonele afectate de avarii. Electricienii au inlocuit stalpi, elemente de izolatie si sustinere si au reintregit conductoarele rupte sub greutatea ghetii si din cauza vantului. Pana la aceasta ora, in urma interventiilor a fost restabilita alimentarea in toate localitatile din judetele Bacau, Neamt si Vaslui, iar in continuare actionam pentru reluarea distributiei energiei electrice in 34 de localitati din judetele Botosani, Iasi si Suceava", se arata intr-un comunicat al companiei Delgaz Grid.Reprezentantii companiei atrag atentia ca in unele zone conductoarele sunt rupte si exista pericolul de electrocutare.Totodata, stalpii avariati, aflati intr-un echilibru precar, pot cauza accidente grave.Echipele Delgaz Grid si ale firmelor contractoare lucreaza in continuare pentru remedierea defectiunilor si reluarea alimentarii cu energie electrica in cel mai scurt timp posibil.