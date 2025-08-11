Restaurante pline ochi, bară la bară pe autostrăzi, în ciuda austerității. Cum reacționează românii la scumpiri

Deși explozia prețurilor este vizibilă pentru toată lumea, restaurantele și cafenelele din București sunt pline indiferent de oră sau zi a săptămânii. Iar o simplă ieșire pe autostrăzile A2 și A1, cele care fac legătura cu estul, respectiv vestul țării, arată faptul că aglomerația este mare chiar și într-o zi obișnuită a săptămânii, ceea ce poate fie ridica întrebarea dacă românii nu simt creșterile de prețuri, fie dacă este încă prea devreme ca acest lucru să se simtă.

Din acest punct de vedere, sociologul Radu Mălureanu arată pentru Ziare.com faptul că prezența numeroasă a românilor în restaurante, pe autostrăzi, în vacanțe sau la evenimente culturale, în ciuda unui context socio-economic dificil și a anunțurilor de austeritate – are mai multe explicații, care țin de interacțiunea între comportamente economice, mecanisme psihologice și specificul cultural.

„Efectul decalajului dintre direcția realității economice și urmarea acestuia de către consumatori. Majoritatea modificărilor în comportamentul de consum nu apar imediat. Creșterile prețurilor și măsurile de austeritate nu conduc în mod direct la o reducere a cheltuielilor, în special dacă acestea sunt obiceiuri deja stabilite sau vorbim despre evenimente programate din timp (vacanțe, ieșiri, abonamente). Adesea s-au identificat comportamente care țin de un “efect de inerție” pe piață: oamenii păstrează structura cumpărăturilor pe care o au până când simt presiunea directă a bugetului”, spune Radu Mălureanu.

Pe de altă parte, referitor la observația conform căreia autostrăzile sunt pline de mașini bară la bară chiar și în timpul săptămânii, Bogdan Iancu, lector universitar doctor la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice, crede că este vorba despre turiști „turați” să plece pentru o ultimă vacanță înainte de criză.

Cât despre observația similară privind restaurantele și cafenelele din București, acesta crede că ar putea fi vorba despre oameni care n-au mai plecat în vacanță și care este posibil să fi rămas să-și facă „un fel de vacanță” în oraș pe cheltuieli „mai mici”.

„Oricum, mi se pare că mi s-a scumpit rău de tot în oraș. Am fost în Constanța, la trei stele și am ajuns la o terasă din anii '80 de pe plaja Modern unde am mâncat cu 60 de lei un prânz. Iar eu nu mă așteptam la asta, dar din bucătărie se auzea două femei care vorbeau despre creșterea TVA-ului și cât de greu o să fie”, mai spune Bogdan Iancu.

În același timp, însă, sociologul Radu Mălureanu vorbește și despre psihologia compensației și a „răsplății imediate”.

Astfel, spune acesta, când percepțiile unui mediu ca fiind instabil și nesigur sunt dominante, multe persoane apelează la cheltuieli conotate pozitiv pentru a-și consolida stările de bine – mâncare la restaurant, vacanțe, experiențe de neuitat.

„Este o formă de strategie psihologică de adaptabilitate la provocări și frustrări prin care oamenii reacționează dacă viitorul lor nu-i mai clar – „măcar azi să profit”. Într-o cultură cu experiențe de instabilitate economică, ceea ce e cazul și pentru România, această chestiune este etalată”, explică Radu Mălureanu.

Dar, simultan, observă și Bogdan Iancu, este foarte probabil ca multe persoane să fi amânat concediile ca să-și facă niște calcule, să le fie mai clar ce vor face odată scumpirile intrate în vigoare.

„Adică au amânat, nu s-au mai dus în iulie, iar în august s-au revărsat, după ce s-au lămurit cam în ce direcție vor merge măsurile fiscale. Și îți spun sincer că și eu la fel m-am gândit”, explică Bogdan Iancu.

Totodată, însă, Radu Mălureanu remarcă și timpul scurt de reacție la austeritate.

Astfel, spune acesta, majoritatea scumpirilor și noilor măsuri sunt recente, iar perioada de ajustare a bugetelor familiale are loc, de obicei, la 3–6 luni după șocul economic, moment în care oamenii încep să renunțe la cheltuielile discreționare.

Nu în ultimul rând, acesta amintește și celebra deviză „carpe diem”, în jurul căreia de multe ori românii par să-și contureze planurile.

„Carpe diem nu este singura explicație, dar există și ea. Este adevărat că există o componentă culturală de tip „trăim azi, vedem mâine”, însă aceasta se combină cu lipsa încrederii în stabilitatea economică pe termen lung. Pentru mulți români, ideea de a pune bani deoparte pentru viitor este umbrită de experiența anilor '90 sau de crizele repetate, când economiile s-au erodat rapid. Rezultatul: investiția în experiențe imediate pare „mai sigură” decât economisirea”, arată Radu Mălureanu.

În concluzie, spune acesta, nu vorbim despre o populație subit îmbogățită, ci despre o combinație între inerția consumului, mecanisme psihologice de adaptare, acces mai facil la credit, resurse temporare și norme sociale legate de statut.

În încheiere, Radu Mălureanu atrage atenția însă că este foarte probabil ca, în lunile următoare, aceste tipare să se schimbe, iar comportamentele de consum să se ajusteze vizibil la noile condiții economice.

