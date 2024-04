Povestea noastră

În filonul național sunt încrustate adânc o multitudine de zicătoare, zicale și ziceri care ne caracterizează, descriu și ghidează felul nostru de a fi. Ascund înțelesuri profunde care au rezistat timpului, sunt o adevărată bază de date a înțelepciunii populare, constituie adevărate reguli de conduită transmise generațional. Scriu o poveste numai a noastră care cu prisosință merită a fi auzită!

Suntem sat fără câini. Ne aflăm în treabă. Ardem gazul de pomană. Venim pe nepusă masă. Dăm buzna. Luăm caimacul. Sărim calul. Ne batem cu pumnii în piept. Avem capul cât banița. O ardem cu tupeu. Ne temem de drobul de sare. Umblăm cu cioara vopsită. Pescuim în ape tulburi. Alergăm cu limba scoasă. Strângem bani la ciorap. Punem la chimir. Facem capul altora calendar. O dăm în bară. Ne luăm nasul la purtare. Umblăm cu capul în nori. Frecăm menta. Suntem cu capsa pusă. Batem pasul pe loc. Facem ușor cale întoarsă. Ne îmbătăm cu apă rece. Spălăm putina. Dăm apă la moară. Ajungem din lac în puț. O facem de oaie. Cerem seamă. Ne alinăm amarul. Râdem pe sub mustață. Vindem pielea ursului din pădure. Ne uităm ca vițeii la poarta nouă. Tragem nădejde. Ne simțim cu musca pe căciulă. Stăm de șase. Suntem prinși cu mâța în sac. Batem în retragere. Punem cărțile pe masă. O întoarcem ca la Ploiești. Suntem călare pe situație. Prindem cheag. Ne spargem în figuri. Batem șaua să priceapă iapa. Facem din rahat bici. Batem apa în piuă. Dăm cu oiștea în gard. Batem câmpii. Ne sare muștarul. Ajungem la ananghie. Avem ac de cojocul oricui. Ne adunăm ca la urs. Luăm aminte. Împroșcăm cu noroi. Nu avem după ce bea apă. Punem țara la cale. Ne călcăm pe inimă. Ne dăm cu capul de toți pereții. Avem bube-n cap. Îi scoatem pe toți din pepeni. Ieșim cu basmaua curată. Punem batista pe țambal. Suntem duși cu preșul. Ne frângem aripile. Depunem armele. Dăm cu mucii în fasole. Băgăm mâna în foc. O lăsăm de azi pe mâine. Trecem ca gâsca prin apă. Ajungem la sapă de lemn. Dăm în mintea copiilor. Ne lipsește o doagă. Ne adunăm mințile. Ne pică fisa. Spunem brașoave. Ne batem cuie în talpă. Facem atmosferă. Ne ducem pe Apa Sâmbetei. Ne punem cenușă în cap. Căutăm acul în carul cu fân. Îi lăsăm pe toți baltă. Nu avem astâmpăr. Încă avem căutare. Le scoatem peri albi tuturor. Ne ascundem după deget. Băgăm fitile. Sărim ca arși. Am sfeclit-o. Avem o piatră pe inimă. Dăm din casă. Ne ajunge cuțitul la os. Dăm de dracu. Salvăm aparențele. Ne bubuie mintea. Dăm din coate. Facem act de prezență. Nu avem somn. Stăm ca pe ace. Ne găsim nașu. Scăpăm ca prin urechile acului. Revenim la oile noastre. Așteptăm cu sufletul la gură. Facem bășcălie. Satul arde și baba se piaptănă. O căutăm cu lumânarea. Băgăm nasoale. Ne credem buricul pământului. Punem orice pe butuci. Stricăm cumetria. Ne dăm arama pe față. Dăm cu bățul în baltă. Ne dăm de ceasul morții. Căutăm nod în papură. Căscăm gura. Privim chiorâș. Le facem în ciudă. Băgăm capul la cutie. Dăm din colț în colț. Scăpăm cu obrazul curat. Ne luăm lumea în cap. Se termină în coadă de pește.

Apoi, sub diferite forme, o ia din nou de la început! Povestea continuă prin noi în fiecare zi, suntem parte integrantă din ea. Noi suntem povestitorii, noi suntem povestea.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.