Tragedie pe o stradă din Pitești. Şoferul unui autobuz a murit după ce i s-a făcut rău la volan

Şoferul unui autobuz a murit marţi, 28 octombrie, după ce i s-a făcut rău la volan pe o stradă din municipiul Piteşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Accidentul s-a produs pe strada Negru Vodă din zona centrală a oraşului, autobuzul pătrunzând pe sensul opus de mers, unde a lovit un autoturism.

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Piteşti, s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 51 de ani, din Piteşti, având sensul de deplasare dinspre strada Victoriei spre bld. Nicolae Bălcescu, a pătruns pe sensul opus, în împrejurări ce vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul unei afecţiuni medicale, împrejurare în care ar fi intrat în coliziune uşoară cu un autovehicul condus pe sensul opus de un bărbat de 39 de ani, din Moşoaia", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, la locul accidentului a intervenit un echipaj medical care i-a efectuat manevre de resuscitare şoferului de autobuz, ulterior fiind declarat decesul.

Poliţiştii continuă cercetările, într-un dosar de ucidere din culpă.

Pentru stabilirea cauzei medicale a decesului urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale.

