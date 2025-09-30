Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului

Un bărbat din județul Maramureș, pe care polițiștii l-au oprit în trafic de mai multe ori și au constatat că a condus fără permis și sub influența alcoolului, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare.

Bărbatul, care este din Sighetu Marmației, a fost prins de mai multe ori șofând fără permis de conducere, iar în unele cazuri a fost depistat și băut la volan.

El a fost trimis în judecată în două dosare, iar judecătoria Sighetu Marmației l-a condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare, găsindu-l vinovat pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Recent, judecătorii au emis mandatul de executare a pedepsei.

”Bărbatul a fost identificat de polițiști și depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei”, a anunțat, marți, 30 septembrie, Poliția Maramureș.

Ads

Alt incident recent

Un tânăr de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost urmărit și imobilizat, în noaptea de 13 septembrie, de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate, inclusiv autospeciala Poliției. După incident, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ads