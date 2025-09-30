Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:09
349 citiri
Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului
Șofer Foto: Pixabay

Un bărbat din județul Maramureș, pe care polițiștii l-au oprit în trafic de mai multe ori și au constatat că a condus fără permis și sub influența alcoolului, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare.

Bărbatul, care este din Sighetu Marmației, a fost prins de mai multe ori șofând fără permis de conducere, iar în unele cazuri a fost depistat și băut la volan.

El a fost trimis în judecată în două dosare, iar judecătoria Sighetu Marmației l-a condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare, găsindu-l vinovat pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Recent, judecătorii au emis mandatul de executare a pedepsei.

Bărbatul a fost identificat de polițiști și depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei”, a anunțat, marți, 30 septembrie, Poliția Maramureș.

Alt incident recent

Un tânăr de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost urmărit și imobilizat, în noaptea de 13 septembrie, de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate, inclusiv autospeciala Poliției. După incident, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea
Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate pe 23 noiembrie, iar decizia finală urmează să fie luată săptămâna viitoare în cadrul Coaliției. Potrivit acelorași surse,...
Ilie Bolojan, acuzat că promovează sinecuri la Guvern. Replica tăioasă a unui lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”
Ilie Bolojan, acuzat că promovează sinecuri la Guvern. Replica tăioasă a unui lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”
Angajații Guvernului au reacționat cu nemulțumire după anunțul prim-ministrului potrivit căruia aproximativ 30% dintre ei urmează să fie concediați. Noni Iordache, liderul sindicatului...
#sofer baut volan, #condamnat inchisoare, #fara permis conducere, #maramures, #soferi romani, #consum alcool volan , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
Digi24.ro
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat sa-i plateasca unei paciente 80.000 de euro
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă alimentară: Semințe de mac, retrase de la vânzare pentru concentrații prea mari de alcaloizi de opiu. În ce magazine s-au vândut FOTO
  2. Președintele Poloniei discută cu „spiritul” fondatorului Poloniei moderne, mareșalul Piłsudski. „Vorbim aproape zilnic. Sunt multe subiecte”
  3. Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului
  4. Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
  5. Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”
  6. Tânărul care și-a făcut apariția la propria înmormântare. ”Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns”
  7. Poliția rutieră, în impas după ce a încercat să amendeze o mașină fără șofer pentru întoarcere ilegală
  8. Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
  9. Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin
  10. Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog