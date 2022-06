Peste 12.000 de români au fost trimiși în judecată într-un singur an sub acuzația de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, se arată într-un raport al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Sunt trimiși în judecată doar șoferii cu îmbibaţie alcoolică mare, de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

La aceștia se adaugă alți 9.358 de șoferi care au fost prinși de poliție conducând mașina fără să dețină permis de conducere.

În anul 2020 pe rolul secțiilor penale ale judecătoriilor din România au fost înregistrate 278.031 de dosare noi. 12.823 dintre aceste noi cauze au drept inculpați șoferii prinși băuți la volan.

Același raport arată că activitatea Curților de Apel din țară este reprezentată în materie penală în proporție de 6,5% de dosare care au ca obiect conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dublu față de dosarele de furt, de loviri și alte violențe sau verificarea măsurilor preventive.

Raportul CSM pe anul 2020 reliefează în mod oficial că pe șoselele din România este haos, șoferii băuți, drogați sau fără permis reprezentând peste 10% din infractorii care ajung să fie judecați în instanțele penale din România.

Situația este însă mult mai gravă de atât. Experții arată că Poliția oprește și identifică în trafic doar o fracție din numărul total al șoferilor care conduc sub influența unor substanțe ilegale.

Pe de altă parte, în instanță ajung doar șoferii cu alcoolemia de peste 0.80 mg/l. Cei care au un rezultat la alcooltest sub această valoare sunt considerați doar contravenienți și sunt sancționați cu amendă și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Și în anul anterior debutului pandemiei situația șoferilor băuți a fost similară. Raportul CSM pe anul 2019 arată că 7% din numărul dosarelor înregistrate pe rolul secțiilor penale ale curților de apel l-au reprezentat cele care au avut ca obiect conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar 6% conducere fără permis.

Cum scapă bețivii șoselelor de închisoare

În România pedeapsa pentru conducerea unui vehicul de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care a fost prinsă la volan.

Deși Codul Penal din România prevede pedepse destul de dure pentru astfel de șoferi, realitatea din instanțe este însă cu totul alta. Judecătorii dau pedepse simbolice, iar rareori se întâmplă ca șoferii prinși băuți să ajungă în spatele gratiilor.

Judecătorii par că nu țin cont neapărat de fapta în sine, ci de modul în care s-a comportat în timpul anchetei/procesului respectivul șofer. Contează în ochii instanței dacă inculpatul este ”bine integrat în societate”, dacă are un loc de muncă stabil, dacă are familie, dacă are studii superioare, dacă este la prima ”întâlnire” cu legea penală și, nu în ultimul rând, dacă regretă fapta, respectiv atitudinea umilă.

Dacă toate aceste aspecte sunt îndeplinite de șoferul prins băut la volan, cu o alcoolemie mai mare de 0,80, pedeapsa este într-o proporție covârșitoare de cel mult închisoare de un an cu suspendare sau amendă penală.

